Chapeau, Energie Cottbus! Das Jahr war ein Rausch

Am 19. Mai 2024 war es geschafft: Energie Cottbus war zurück im Profifußball! © Soeren Stache/dpa

Erfurt, 27. Januar 2024. Energie hat nach dem 0:2 in Thüringens Landeshauptstadt in der Regionalliga Nordost neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Greifswalder FC. Die Stimmung ist am Boden, der Aufstieg in weiter Ferne.

Knapp ein Jahr später ist Energie auf Platz zwei der 3. Liga! 2024 - aus Energie-Sicht nicht nur das erfolgreichste Jahr der jüngeren Vereinsgeschichte, sondern ein Jahr im Rausch.

So richtig erklären kann sich in Cottbus die nicht enden wollende Erfolgsserie niemand, wenngleich Frontman Pele Wollitz (59) immer wieder "Vertrauen", "Ruhe" und "Kontinuität" predigt.

Für ihn wäre es am Saisonende die längste seiner drei Amtszeiten in Cottbus, wahrscheinlich ist es schon jetzt die prägendste.

Da sind die Bilder der vielen Last-Minute-Siege. Gegen Viktoria Berlin Anfang Februar lag Energie kurz vor Schluss mit 2:3 hinten und gewann noch 4:3. Selbiges Kunststück gelingt gegen Lok Leipzig.