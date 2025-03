Wollitz platzt vor Osnabrück-Duell der Kragen: "Energie ist Tabellenführer!"

"Wenn ich das höre, da kommt der Tabellenführer der Rückrunde. Was soll das überhaupt bedeuten? Tabellenführer ist Energie Cottbus! Sich das so zurechtzulegen, wie man das braucht ... Wir sind Tabellenführer und wollen auch so auftreten", ätzte der FCE-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

"Wichtig ist, was wollen wir, was kriegen wir auf die Platte, was bekommen wir an Intensität und Struktur hin? Energie Cottbus hat 14 Siege. Da interessiert mich keine Rückrundentabelle. Mich interessiert die gesamte Tabelle und was in dem Spiel möglich ist. VfL Osnabrück wird immer ein schwieriger Gegner sein, egal in welcher Situation sie sich befinden."