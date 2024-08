Copado, Young und Co. - Das sind die heißesten Transfer-News bei Energie Cottbus!

Isaiah Young (26, r.) war vier Jahre Leistungsträger im Trikot für Rot-Weiß Essen und könnte in Cottbus das Vakuum auf Rechtsaußen beheben. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Lucas Copado (20): Der Mittelstürmer, dessen Papa Francisco (50) ein früherer Bundesliga-Star war, wird vom LASK aus der 1. Liga Österreichs ausgeliehen.

Energie gelingt mit seiner Verpflichtung ein kleiner Coup, Copado galt lange als eines der Toptalente in der Jugend Bayern Münchens. Der Youngster bringt die zuletzt fehlende "Unbekümmertheit und Spielfreude" mit und bedient die U23-Regel.

Isaiah Young (26): Der Flügelstürmer von Rot-Weiß Essen (47 Scorer in 158 Spielen) war am Dienstag zu Gesprächen in Cottbus, samt seiner Partnerin. Dies bestätigte Claus-Dieter Wollitz (59) im Interview bei Niederlausitz Aktuell.

Der Trainer-Manager zeigte sich zugleich verärgert, dass jemand die Information öffentlich streute, um offenbar das Gehalt nach oben zu treiben. Angeblich ist auch 1860 München interessiert.

Ob nach der Aktion noch ein Transfer zustande kommt, ist völlig offen. Das Pendel könnte schnell in eine der beiden Richtungen ausschlagen.