Sein Vater war Bundesliga-Star, sein Onkel ist "Brazzo": Energie Cottbus zieht sich dieses Talent an Land

Cottbus - An Berühmtheiten mangelt es in seiner Familie nicht, nun will Lucas Copado (20) aber eine eigene Erfolgsgeschichte schreiben und das in der 3. Liga bei Energie Cottbus .

Lucas wurde in München geboren, erlernte das Fußball-ABC in Unterhaching und durchlief dann beim FC Bayern sämtliche U-Mannschaften.

Copado (M.) gab im Janaur 2022 unter Julian Nagelsmann (37, l.) sein Debüt in der Bundesliga für den FC Bayern München. © IMAGO / Sven Simon

Unter dem jetzigen Bundestrainer Julian Nagelsmann (37), der damals den FC Bayern trainierte, gab Copado am 7. Januar 2022 sogar sein Debüt in der Bundesliga.

Im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach wurde der Youngster in der 75. Minute bei der 1:2-Niederlage eingewechselt.

Damals noch im Verein war auch Hasan Salihamidžić (47), bekannt als "Brazzo". Er ist der Onkel von Lucas Copado, da er mit der Schwester von Francisco, Esther, verheiratet ist. Die beiden sind aber seit Mai 2022 getrennt.

Der Durchbruch gelang Lucas bei den Bayern aber nicht. In der Regionalliga brachte er es für Bayern II aber auf 33 Tore in 65 Spielen. Im Januar 2024 schloss er sich dem Linzer AK an. Dort kam er aber nicht über vier Einsätze in der Liga und einen im Pokal hinaus.

"Wir sind froh, dass wir uns in einem sehr angenehmen Austausch mit dem Linzer ASK sowie dem Berater auf diese für alle Seiten gute Option verständigen konnten. Wir glauben, dass uns Lucas mit seiner Art und Spielidee in der 3. Liga weiterhelfen wird", glaubt Wollitz.

Ob er schon am Samstag gegen Alemannia Aachen (16.30 Uhr) das erste Mal aufläuft, bleibt abzuwarten.