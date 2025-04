Hat Energie Cottbus ein Kopfproblem? Stürmer Timmy Thiele ist jetzt Psychologe

Cottbus - Aufsteiger Energie Cottbus steht auf Rang drei der 3. Liga , dennoch ist die Atmosphäre in Mannschaft und Umfeld vor dem Saisonfinale angespannt. Anführer Timmy Thiele (33) probiert, als Psychologe in die Köpfe seiner Mitspieler zu kommen.

Cottbus' Timmy Thiele (33) ist im Saisonfinale nicht nur als Torjäger, sondern auch als Psychologe gefragt. © Robert Michael/dpa/ZB

Im Hybrid-Format ROTWEISS gab der Fanliebling mit einem guten Mix aus Humor und Ernsthaftigkeit Einblick in die komplizierte Situation des Teams.



"Jeder Spieler geht anders durchs Leben, mit einem anderen Mindset, mit einer anderen Aufregung vor dem Spiel [...] ich bin grundlegend eigentlich nie aufgeregt, sondern hab immer so eine gewisse Vorfreude", so der 14-Tore-Mann.



Doch die Erwartungshaltung ist während der Saison gestiegen, die Rolle hat sich verändert. Energie ist nicht mehr der Underdog, sondern der Gejagte.



Deshalb gibt Thiele den Psychologen!

"Man sagt ja, man kann immer nur gewinnen. Aber der eine denkt vielleicht auch: 'Ich kann aber auch was verlieren.' Und dann geht das reihum [...], dann findest du vielleicht in dem Spiel gerade nicht in dein Spiel und dann rattert es da nochmal. 'Oh Mann, ich fall hier voll ab oder ich bringe hier gerade nicht meine Leistung, wieso ist das so?' [...] dann machen wir Fehler, die wir nie gemacht haben und dann läufst du dem, was du eigentlich willst, hinterher."