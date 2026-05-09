Cottbus außer Rand und Band! Tolcay Cigerci leidet, Bruder Tolga regelt, aber Wollitz grübelt

Cottbus - Das Jahrhundertspiel gegen Essen? War gestern! Das Tor gegen Wiesbaden könnte zur Geschichte der Saison werden: Tolga Cigerci (34) schießt Energie Cottbus kurz vor Schluss zum Sieg gegen Wiesbaden , während sein gesperrter Bruder Tolcay Cigerci (31) auf der Tribüne mitleidet.

Matchwinner Tolga Cigerci (34) dreht nach seinem Tor zum Jubeln ab. © Frank Hammerschmidt/dpa

Der Ausnahmekönner der Cottbuser war gesperrt und "sehr nervös", obwohl er "vollstes Vertrauen in meine Mitspieler" hatte.

Wie zum Beispiel in seinen Bruder, der in Abwesenheit von Tolcay genau im richtigen Moment Verantwortung übernahm und mit einem 20-Meter-Knaller Cottbus ins Glück ballerte. Nach dem Spiel widmet der Matchwinner das Tor seinem Trainer Pele Wollitz (60):

"Ich habe sehr viele Trainer in meinem Leben gehabt. Aber dieser Typ hat mich richtig berührt. Er ist menschlich top, diese Emotionen, die er uns im Training, vor dem Spiel gibt, das kriegen nicht viele hin. Ich bin dankbar, dass ich noch so einen Trainer in meiner Karriere haben darf."

Eventuell könnte es Wollitz' letzte Saison als Trainer sein, der später auf der Pressekonferenz einmal mehr sagte, über seine Zukunft nachdenken zu wollen: "Ich brauche Ruhe, ich brauche Zeit."

Über seinen Matchwinner meinte er: "Er macht das Tor, weil er als Mensch außergewöhnlich ist. Mein allerhöchster Respekt. [...] Er ist dankbar, dass er in diese Familie aufgenommen worden ist."