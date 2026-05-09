Cottbus außer Rand und Band! Tolcay Cigerci leidet, Bruder Tolga regelt, aber Wollitz grübelt
Cottbus - Das Jahrhundertspiel gegen Essen? War gestern! Das Tor gegen Wiesbaden könnte zur Geschichte der Saison werden: Tolga Cigerci (34) schießt Energie Cottbus kurz vor Schluss zum Sieg gegen Wiesbaden, während sein gesperrter Bruder Tolcay Cigerci (31) auf der Tribüne mitleidet.
Der Ausnahmekönner der Cottbuser war gesperrt und "sehr nervös", obwohl er "vollstes Vertrauen in meine Mitspieler" hatte.
Wie zum Beispiel in seinen Bruder, der in Abwesenheit von Tolcay genau im richtigen Moment Verantwortung übernahm und mit einem 20-Meter-Knaller Cottbus ins Glück ballerte. Nach dem Spiel widmet der Matchwinner das Tor seinem Trainer Pele Wollitz (60):
"Ich habe sehr viele Trainer in meinem Leben gehabt. Aber dieser Typ hat mich richtig berührt. Er ist menschlich top, diese Emotionen, die er uns im Training, vor dem Spiel gibt, das kriegen nicht viele hin. Ich bin dankbar, dass ich noch so einen Trainer in meiner Karriere haben darf."
Eventuell könnte es Wollitz' letzte Saison als Trainer sein, der später auf der Pressekonferenz einmal mehr sagte, über seine Zukunft nachdenken zu wollen: "Ich brauche Ruhe, ich brauche Zeit."
Über seinen Matchwinner meinte er: "Er macht das Tor, weil er als Mensch außergewöhnlich ist. Mein allerhöchster Respekt. [...] Er ist dankbar, dass er in diese Familie aufgenommen worden ist."
Energie Cottbus kann mit einem Sieg aus eigener Kraft den Aufstieg klarmachen
Nach Abpfiff hatte Routinier Cigerci, der einst Schlachten für Galatasaray geschlagen hatte, im Mannschaftskreis das Kommando übernommen und sein Team auf das Finale eingeschworen.
Die Rechnung ist klar: Gewinnt Energie, geht es hoch. Auch ein Punkt könnte reichen, wenn Duisburg und Essen nicht hoch gewinnen.
Tolga Cigerci kündigte bei MagentaSport schon mal an: "Samstag gewinnen wir auch und dann schenken wir der Stadt, dem Verein und uns die 2. Liga - hoffentlich."
Wie geht es weiter? Energie hat bis Dienstag frei. Danach geht es mit Volldampf in die Vorbereitung auf Regensburg.
Ein Kurz-Trainingslager oder dergleichen wird Cottbus nicht beziehen. Tolcay Cigerci gibt den Fahrplan aus: "Ein, zwei Tage vielleicht genießen und dann noch ein letztes Mal den Fokus haben auf das Wochenende."
Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa