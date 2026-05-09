Geld-Scheck für Cottbus! Endlich Klarheit im Endlos-Thema Stadion

Cottbus - Happy End in der Never Ending Story um das LEAG Energie Stadion: In der Halbzeit des letzten Cottbuser Heimspiels gegen Wiesbaden überreichte Brandenburgs Sportminister Gordon Hoffmann (47) dem Verein einen Geld-Scheck.

Sportminister Gordon Hoffmann (47, M.) übergibt Präsident Sebastian Lemke (42, l.) den lang ersehnten Scheck. © Frank Hammerschmidt/dpa

Damit löst die Landesregierung ihr Wahlversprechen ein, das sie vor über einem Jahr dem Klub gegeben hatte.

Der Klub erhält nach einem Antrags- und Bürokratie-Marathon eine Finanzspritze aus Landesmitteln in Höhe von zwei Millionen Euro.

Hoffmann verkündete auf dem Rasen im Beisein von Präsident Sebastian Lemke (42): "Ich weiß, es hat ein wenig gedauert: Aber jetzt kommt die Kohle in die Lausitz!"

Für diese Nachricht erntete der Sportminister vom Publikum viel Applaus, Pfiffe blieben - trotz der lange aufgeheizten Debatte - gänzlich aus.

Das marode Stadion ist in derzeitiger Verfassung NICHT Zweitliga-tauglich. Unter anderem müssen bauliche Veränderungen beim Flutlicht, den Auswechselbänken und dem Führungskamerapodest vorgenommen werden. Auch weitere Anpassungen in der Medieninfrastruktur sind notwendig.