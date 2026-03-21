Cottbus gegen Ulm: Folgt nach dem "Zuckerfest" heute die Energie-Explosion bei Cigerci?

Cottbus - Am Freitag feierten Muslime in aller Welt das "Zuckerfest" - das Ende des Ramadan. Darunter auch Cottbus ' Tolcay Cigerci (31): Einen Monat hatte der Topspieler auf Essen, Getränke, Rauchen und Sex von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang verzichtet.

Cottbus-Topspieler Tolcay Cigerci (31) fastete zuletzt im Ramadan. Folgt nach dem "Zuckerfest" heute die Energie-Explosion? © Robert Michael/dpa

In dieser Phase hat Cigerci selten das Glück des Tüchtigen. Allein gegen Stuttgart II steuerte er Tore und Vorlage zum Sieg bei - Cigerci konnte sich in dieser Partie allerdings seine Kräfte einteilen, kam nach 60 Minuten aufs Feld.

Folgt nach dem Zuckerfest heute gegen den SSV Ulm (Anstoß: 14 Uhr) die Energie-Explosion des Kreativkopfes?

Der offensive Mittelfeldspieler beginnt genauso wie King Manu (22), ein weiterer Spieler mit muslimischen Glauben. Der Innenverteidiger hatte zuletzt gegen Aachen (1:4) erkrankt gefehlt und wurde vor allem bei hohen Bällen vermisst.

Für Ulm beginnt der frühere Cottbuser Aufstiegsheld Streli Mamba (31).