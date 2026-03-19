Keine Denkverbote in Sachen Stadion-Zukunft! Auch ein Neubau wird in Cottbus diskutiert
Cottbus - Einst wurden im Stadion der Freundschaft die Bayern in die Knie gezwungen. Doch wie lange kann in der Kultspielstätte noch gespielt werden? Eine Stadion-Studie soll jetzt die Zukunft vorhersagen.
Würde Cottbus am Saisonende aufsteigen, müsste Energie das Stadion fit für die 2. Bundesliga machen. Doch um langfristig Profifußball in der Lausitz zu sichern, wird dieser Tage heißer denn je über ein neues Stadion diskutiert.
Die notwendigen Modernisierungen im Aufstiegsfall wären laut FCE-Präsident Sebastian Lemke (42) nur ein "Pflasterkleben". Energie würde die Lizenz-Standards der DFL erfüllen, nicht aber die wirtschaftlichen Parameter!
Die marode Spielstätte ist in Zustand, Struktur und Eigentumsverhältnissen ein Fass ohne Boden, wie das FCE-Oberhaupt mehrfach betonte.
So müsste der Verein, im Gegensatz zu nahezu allen Konkurrenten, als Allein-Besitzer Umbauten und Sanierungen aus eigener Tasche zahlen - als Drittligist und wohl selbst in der 2. Liga unmöglich!
Deshalb geht es jetzt dem Stadion an den Kragen und Lemke packt das Thema höchstpersönlich an. Viele seiner Vorgänger schoben die Problematik vor sich her, kurz vor dem Vereinsjubiläum Ende Januar äußerte der Klub-Boss unmissverständlich:
"Ganz böse gesagt ist jeder Tag, jede Woche, jedes Jahr zu spät", so Lemke, dem die Problematik schon jetzt zehn bis 15 Jahre zu lange geht.
Energie Cottbus: Konzeptstudie soll Zukunft des LEAG Energie Stadions erörtern
Für die Stadionzukunft gibt es keine Denkverbote: Von einer Modernisierung über einen Komplettumbau bis hin zu einem Neubau scheint alles möglich!
Dem FCE-Boss schwebt unter anderem ein größerer (und schickerer) VIP-Bereich vor, auch Logen soll das Stadion der Zukunft enthalten. Die gibt es bislang gar nicht - ein klarer Vermarktungsmalus.
Viele Stadien der Neuzeit fungieren als Multifunktionsarenen für andere Sportarten, Konzerte oder Kongresse - auch dies könnte einen Weg der Refinanzierung darstellen.
Die nachhaltigste und effizienteste Variante soll das Bundesprogramm STARK aufzeigen. Vor wenigen Wochen traf der lang erwartete Förderbescheid ein - ab Juni soll eine Konzeptstudie starten.
Der Klub hat die Vergabe an Planungsbüros öffentlich ausgeschrieben, mit Ehrenmitglied Ernst Thierfelder aus dem Energieclub90 gibt es extra einen Projektverantwortlichen.
Der gelernte Bauingenieur war einst selbst Geschäftsführer mehrerer Firmen und begleitete in der Vergangenheit so einige Bauprojekte rund um das Stadion mit - und weiß, welche Stunde für die Kultspielstätte geschlagen hat.
Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa