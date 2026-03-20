Kein Witz! Cottbus ködert Spieler (erfolgreich) mit dem guten Wetter
Cottbus - Im Osten geht nicht nur die Sonne auf, sondern scheint auch besonders lang. Lebensqualität, mit der die Lausitz wuchern kann und Energie-Cottbus-Spieler zu einem Wechsel überzeugt.
Dies verrieten die beiden Sommerzugänge Moritz Hannemann (27) und Lukas Michelbrink (20) im vereinseigenen Talkformat "ROTWEISS".
"Cottbus hat sehr viel Sonnentage. Das merkt man jetzt langsam. Das ist auf jeden Fall Lebensqualität", erläutert Hannemann und Michelbrink ergänzt: "Damit wurde ich bei der Verpflichtung gelockt."
Hannemann muss schmunzeln: "Ja, ich glaube, das wurden so einige."
Was viele nicht wissen: Im Schnitt kommt Cottbus jährlich auf etwa 1700 Sonnenstunden, gehört in der Kategorie seit jeher zu den bestplatzierten Städten Deutschlands.
Bemerkenswert ist nicht nur, dass Energie in Vertragsverhandlungen solche Trümpfe ausspielt, sondern, dass sich die Zugänge selbst diese Details gemerkt haben.
Lukas Michelbrink und andere Neue nehmen Cottbus als Station voll und ganz an
Vielleicht kommt es nicht von ungefähr, dass fast alle Neuen des Sommers einschlugen - sicher nicht nur wegen der vielen Sonne.
Moritz Hannemann verließ seine bayrische Heimat und schob seine Ambitionen als Arzt nach hinten, um in Cottbus 3. Liga zu spielen. Er steht bis 2027 unter Vertrag.
Michelbrink wurde zuletzt für die A-Nationalelf Litauens nominiert, Cottbus würde die Leihe mit dem Hertha-Eigengewächs gerne verlängern. Sein Trainer Pele Wollitz (60) sagt: "Wir haben schon im November angefragt. Ich finde, dass er einer der wertvollsten Spieler ist, die wir haben."
Speziell der Youngster identifiziert sich voll und ganz mit seinem Leihklub, pendelt nicht etwa für das eine Jahr von Berlin, sondern nahm sich in Cottbus extra eine Wohnung.
Vergangene Woche fuhr er trotz Gelbrot-Sperre im "Medienmobil" insgesamt 1500 Kilometer durch die Republik zum Auswärtsspiel seines Teams nach Aachen.
Speziell Leihspieler funktionieren gut
Auch andere externe Neuzugänge stellen sich voll in den Dienst des Teams. Beispiel Mladen Cvjetinovic (22). Zweitligist Holstein Kiel verlieh ihn am Deadline Day in die Lausitz, damit er nach Verletzung wieder Spielpraxis und -rhythmus sammelt.
Bisher spielte die Abwehrkante in sieben Partien aber erst zweimal von Beginn an - und akzeptiert dennoch seine Rolle.
Wollitz: "Ich bin mit dem im Austausch. Ich weiß, welche Verantwortung wir da haben. Das sieht er auch so ein, dass King [Manu] und Nyamekye [Awortwie-Grant] in der Phase richtig gut gespielt haben. Und trotzdem war es für ihn Win-win und für uns ist es auch Win-win."
Je mehr solcher Fälle aufgehen, desto weniger ist Energie vielleicht eines Tages auf die Sonnenstunden als Argument angewiesen.
Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa