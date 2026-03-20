Im Osten geht die Sonne auf und scheint besonders lang. Lebensqualität, mit der die Lausitz wuchern kann und Energie-Spieler für einen Wechsel überzeugt.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Im Osten geht nicht nur die Sonne auf, sondern scheint auch besonders lang. Lebensqualität, mit der die Lausitz wuchern kann und Energie-Cottbus-Spieler zu einem Wechsel überzeugt.

Prächtiges Wetter herrschte beim Ostderby zwischen Cottbus und Rostock Anfang März. © Frank Hammerschmidt/dpa Dies verrieten die beiden Sommerzugänge Moritz Hannemann (27) und Lukas Michelbrink (20) im vereinseigenen Talkformat "ROTWEISS". "Cottbus hat sehr viel Sonnentage. Das merkt man jetzt langsam. Das ist auf jeden Fall Lebensqualität", erläutert Hannemann und Michelbrink ergänzt: "Damit wurde ich bei der Verpflichtung gelockt." Hannemann muss schmunzeln: "Ja, ich glaube, das wurden so einige." Energie Cottbus Einladung da! Cottbus-Juwel könnte bald Nationalspieler werden Was viele nicht wissen: Im Schnitt kommt Cottbus jährlich auf etwa 1700 Sonnenstunden, gehört in der Kategorie seit jeher zu den bestplatzierten Städten Deutschlands. Bemerkenswert ist nicht nur, dass Energie in Vertragsverhandlungen solche Trümpfe ausspielt, sondern, dass sich die Zugänge selbst diese Details gemerkt haben.

Lukas Michelbrink und andere Neue nehmen Cottbus als Station voll und ganz an

Speziell Leihspieler funktionieren gut

Anderson Lucoqui (28) sprach bei seiner Vorstellung davon, dass er ein gutes Kino, Restaurant und Friseur brauche. Auch das findet er in Cottbus. © Frank Hammerschmidt/dpa Auch andere externe Neuzugänge stellen sich voll in den Dienst des Teams. Beispiel Mladen Cvjetinovic (22). Zweitligist Holstein Kiel verlieh ihn am Deadline Day in die Lausitz, damit er nach Verletzung wieder Spielpraxis und -rhythmus sammelt. Bisher spielte die Abwehrkante in sieben Partien aber erst zweimal von Beginn an - und akzeptiert dennoch seine Rolle. Wollitz: "Ich bin mit dem im Austausch. Ich weiß, welche Verantwortung wir da haben. Das sieht er auch so ein, dass King [Manu] und Nyamekye [Awortwie-Grant] in der Phase richtig gut gespielt haben. Und trotzdem war es für ihn Win-win und für uns ist es auch Win-win." Je mehr solcher Fälle aufgehen, desto weniger ist Energie vielleicht eines Tages auf die Sonnenstunden als Argument angewiesen.