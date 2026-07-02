Cottbus-Knaller bei Zweitliga-Rückkehr! Wollitz startet mit Heimspiel gegen Topteam
Cottbus - Die Katze ist aus dem Sack! Energie Cottbus startet nach zwölf Jahren Abstinenz von der 2. Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Aufstiegsaspirant Hannover 96.
Energie hat gute Erinnerungen an Hannover, warf das Titz-Team im August des Vorjahres aus der ersten Runde des DFB-Pokals. Außerdem hat das Duell auch historische Relevanz, Cottbus schaffte 1997 gegen Hannover den Sprung in die 2. Liga.
Die genaue Terminierung soll in der kommende Woche (6. bis 10. Juli) erfolgen, schon jetzt steht fest, dass die Partie entweder am Samstag (8. August) oder Sonntag (9. August) ausgetragen wird.
Am 2. Spieltag folgt für Energie das erste Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld. Im Herbst kommt es zu einer dreiwöchigen Länderspielpause vom 21. September bis 7. Oktober.
Die heißen Ostduelle folgen für Energie gegen Ende der Halbserien. Zwischen dem 20. bis 22. November empfängt Cottbus die Hertha aus Berlin. Am letzten November-Wochenende darauf muss Cottbus in die Bördestadt beim 1. FC Magdeburg antreten.
Energie Cottbus am Wochenende des 3. Advent bei Dynamo Dresden, letzter Spieltag gegen K'lautern
Zwei Wochen später steigt am 3. Adventwochenende der Derby-Knaller bei Dynamo Dresden. Zum letzten Duell vor Weihnachten tritt Holstein Kiel in der Lausitz an. Das Kalenderjahr 2026 wird mit dem 16. Spieltag beendet.
Der letzte Spieltag der Hinrunde erfolgt in 2027, dann gastiert Energie auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern (15. bis 17. Januar).
Nach dem Hinrundenabschluss wird bis Ende März durchgängig jedes Wochenende gespielt. Das Wochenende vom 1. Mai ist generell ein spielfreies, ehe die Spieltage 32 bis 34 die Saison abschließen.
An den letzten zwei Heimspieltagen geht es nochmal richtig heiß her: Zunächst gastiert Dresden in Cottbus und am letzten Spieltag, dem 23. Mai 2027, empfängt Energie die Roten Teufel.
Eine mögliche Relegation um den Klassenverbleib in der 2. Liga ist für den 28. Mai und 1. Juni 2027 angesetzt.
Der gesamte Spielplan von Energie Cottbus für die Saison 2026/27 im Überblick:
Spieltermine Energie Cottbus in der Hinrunde der 2. Bundesliga:
1. Spieltag: Energie Cottbus - Hannover 96 (8./9. August 2026)
2. Spieltag: Arminia Bielefeld - Energie Cottbus (14. bis 16. August 2026)
3. Spieltag: Energie Cottbus - SpVgg Greuther Fürth (28. bis 30. August 2026)
4. Spieltag: VfL Wolfsburg - Energie Cottbus (4. bis 6. September 2026)
5. Spieltag: Karlsruher SC - Energie Cottbus (11. bis 13. September 2026)
6. Spieltag: Energie Cottbus - St. Pauli (18. bis 20. September 2026)
7. Spieltag: Darmstadt 98 - Energie Cottbus (9. bis 11. Oktober 2026)
8. Spieltag: Energie Cottbus - 1. FC Nürnberg (16. bis 18. Oktober 2026)
9. Spieltag: 1. FC Heidenheim - Energie Cottbus (23. bis 25. Oktober)
10. Spieltag: Energie Cottbus - VfL Bochum (30. Oktober bis 1. November 2026)
11. Spieltag: Eintracht Braunschweig- Energie Cottbus (6. bis 8. November 2026)
12. Spieltag: Energie Cottbus - Hertha BSC (20. bis 22. November 2026)
13. Spieltag: 1. FC Magdeburg - Energie Cottbus (27. bis 29. November 2026)
14. Spieltag: Energie Cottbus - VfL Osnabrück (4. bis 6. Dezember 2026)
15. Spieltag: Dynamo Dresden - Energie Cottbus (11. bis 13. Dezember 2026)
16. Spieltag: Energie Cottbus - Holstein Kiel (18. bis 20. Dezember 2026)
17. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern - Energie Cottbus (15. bis 17. Januar 2027)
Spieltermine Energie Cottbus in der Rückrunde der 2. Bundesliga:
18. Spieltag: Hannover 96 - Energie Cottbus (22. bis 24. Januar 2027)
19. Spieltag: Energie Cottbus - Arminia Bielefeld (29. bis 31. Januar 2027)
20. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth - Energie Cottbus (5. bis 7. Februar 2027)
21. Spieltag: Energie Cottbus - VfL Wolfsburg (12. bis 14. Februar 2027)
22. Spieltag: Energie Cottbus - Karlsruher SC (19. bis 21. Februar 2027)
23. Spieltag: St. Pauli - Energie Cottbus (26. bis 28. Februar 2027)
24. Spieltag: Energie Cottbus - Darmstadt 98 (2. bis 4. März 2027)
25. Spieltag: 1. FC Nürnberg - Energie Cottbus (5. bis 7. März 2027)
26. Spieltag: Energie Cottbus - 1. FC Heidenheim (12. bis 14. März 2027)
27. Spieltag: VfL Bochum - Energie Cottbus (19. bis 21. März 2027)
28. Spieltag: Energie Cottbus - Eintracht Braunschweig (2. bis 4. April 2027)
29. Spieltag: Hertha BSC - Energie Cottbus (9. bis 11. April 2027)
30. Spieltag: Energie Cottbus - 1.FC Magdeburg (16. bis 18. April 2027)
31. Spieltag: VfL Osnabrück - Energie Cottbus (23. bis 25. April 2027)
32. Spieltag: Energie Cottbus - Dynamo Dresden (7. bis 9. Mai 2027)
33. Spieltag: Holstein Kiel - Energie Cottbus (14. bis 16. Mai 2027)
34. Spieltag: Energie Cottbus - 1. FC Kaiserslautern (23. Mai, 15.30 Uhr)
Titelfoto: Jens Niering/dpa