Cottbus-Knaller bei Zweitliga-Rückkehr! Wollitz startet mit Heimspiel gegen Topteam

Cottbus - Die Katze ist aus dem Sack! Energie Cottbus startet nach zwölf Jahren Abstinenz von der 2. Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Aufstiegsaspirant Hannover 96 .

Pele Wollitz (60) und Energie starten daheim in die 2. Liga. © Jens Niering/dpa

Energie hat gute Erinnerungen an Hannover, warf das Titz-Team im August des Vorjahres aus der ersten Runde des DFB-Pokals. Außerdem hat das Duell auch historische Relevanz, Cottbus schaffte 1997 gegen Hannover den Sprung in die 2. Liga.

Die genaue Terminierung soll in der kommende Woche (6. bis 10. Juli) erfolgen, schon jetzt steht fest, dass die Partie entweder am Samstag (8. August) oder Sonntag (9. August) ausgetragen wird.

Am 2. Spieltag folgt für Energie das erste Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld. Im Herbst kommt es zu einer dreiwöchigen Länderspielpause vom 21. September bis 7. Oktober.

Die heißen Ostduelle folgen für Energie gegen Ende der Halbserien. Zwischen dem 20. bis 22. November empfängt Cottbus die Hertha aus Berlin. Am letzten November-Wochenende darauf muss Cottbus in die Bördestadt beim 1. FC Magdeburg antreten.