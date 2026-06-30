Cottbus boomt bei den Dauerkarten! Bestmarke schon jetzt übertroffen

Cottbus - Die Lausitz lechzt nach der 2. Liga ! Zum Wochenstart hat Energie Cottbus die Marke von 6000 Dauerkarten geknackt - wie Pressesprecher Stefan Scharfenberg-Hecht auf TAG24-Nachfrage bestätigte.

Der Traum ist wahr: Cottbus spielt 2. Liga und der Dauerkartenverkauf boomt. © Jens Niering/dpa

Damit hat Energie schon jetzt mehr Saisontickets als in sämtlichen Vorjahren abgesetzt. Etwa 5500 Dauerkarten waren der Bestwert der Aufstiegssaison nach dem Verkauf des Rückrundentickets.

Damals hieß der Alltag noch 3. Liga. Jetzt zieht das Bundesliga-Unterhaus mit Traditionsvereinen wie Kaiserslautern und Nürnberg oder Ostderbys gegen Dynamo Dresden und den 1. FC Magdeburg noch einmal mehr.

Speziell auf der Westtribüne sind die Dauerkarten für die Blöcke B, C, D und E nahezu vollständig vergriffen und das, obwohl die Sitzplatzpreise gestiegen und die Kindertickets teurer geworden sind.

Cottbus hatte vor drei Wochen den Dauerkartenverkauf gestartet und als Wunschziel 10.000 Stück ausgerufen. Nicht zuletzt der Aufstieg und die Rückkehr von Leonardo Bittencourt (32) haben offensichtlich die Lust im Umfeld befeuert.

Insgesamt passen ins Stadion etwa 20.000 Zuschauer, davon knapp 18.000 in den Heimbereich.