28.06.2026 17:47 Bittencourt gibt Autogramme, Cigerci fehlt: Cottbus-Fans sehen 44 Tore an 38-Grad-Wochenende

Energie Cottbus hat das Auftakt-Wochenende der Saisonvorbereitung geschafft. Mehr denn noch: Der Zweitliga-Aufsteiger knipste bei 38 Grad 44 Buden.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Das war eine schweißtreibende Angelegenheit! Energie Cottbus hat das Auftakt-Wochenende der Saisonvorbereitung geschafft. Mehr denn noch: Der Zweitliga-Aufsteiger knipste bei 38 Grad 44 Buden.

Rückkehrer Leonardo Bittencourt (32) war bei den jungen Fans ein viel gefragter Mann. © IMAGO / Fotostand Damit beherzigte das Team das Motto von Pele Wollitz (60), der vor dem Start "Tore, Tore, Tore" ausgerufen hatte: "Ich empfehle da immer jedem Spieler: Wenn du die Möglichkeit hast ein Tor zu erzielen, mach es", so der erfahrene Trainer. Und seine Mannen zeigte beim SV Lok Calau am Freitagabend direkt wie das geht: 17:0 lautete der erste Endstand. Energie dribbelte erstmals in den neuen, roten Adidas-Shirts auf, die von weißen Hosen und roten Stutzen garniert wurden. Viele Fans wollten sich diesen Spaß nicht entgehen lassen, bei 1700 Zuschauern war Schluss, die Anlage des Kreisligisten direkt ausverkauft.

Energie Cottbus zeigt sich volksnah, Tolcay Cigerci und Axel Borgmann fehlen auf dem Platz

Die Schattenplätze an diesem Wochenende waren auf dem Platz und den Rängen begehrtes Gut. © IMAGO / Fotostand Samstag machte Energie beim LSV Bergen (Kreisoberliga Sachsen) vor 1196 Fans und in den schwarzen Adidas-Auswärtstrikots Station. Toretechnisch setze die Wollitz-Elf trotz Hitze noch einen drauf, schraubte speziell zum Schluss das Ergebnis auf ein 23:0 in die Höhe. Nur wenige Stunden später folgte das dritte Duell gegen eine Cottbuser Stadtauswahl. Die Partie war wegen der Extrem-Temperaturen auf die ungewöhnliche Anstoßzeit 10 Uhr Sonntagvormittag und zweimal 30 Minuten verlegt worden. Beim 4:0 (1:0) fehlte ein wenig die Frische der Vortage, unterm Strich standen aber 44 Tore an diesem Hitze-Wochenende zu Buche. Erik Engelhardt (28) avancierte mit acht Hütten zum besten Goalgetter, gefolgt von Jannis Boziaris (23 Jahre, sechs Tore). Energie Cottbus Lotka legt los: Neuer Cottbus-Keeper holte sich beim BVB Tipps von Alex Meyer Die meisten Autogramme des Wochenende dürfte Leonardo Bittencourt (32) gegeben haben, der Heimkehrer wurde von den Fans herzlich empfangen.

Tolcay Cigerci (l.) und Axel Borgmann (beide 31, r.) kurieren noch Verletzungen aus der Vorsaison aus. © IMAGO / Fotostand