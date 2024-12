Cottbus-Präsident verrät: So tickt Pele Wollitz wirklich!

Gemeinsamer Coup: Sebastian Lemke (41, l.) und Pele Wollitz (59) bastelten drei Jahre an der Rückkehr in den Profifußball. Im Mai 2024 war der Aufstieg perfekt. © IMAGO / Matthias Koch

Es war die vielleicht wichtigste Entscheidungen seiner ersten Amtszeit: Im Mai 2021 holte Sebastian Lemke zum dritten Mal Claus-Dieter "Pele" Wollitz nach Cottbus zurück.

Zunächst als Trainer, ein Jahr übernahm Wollitz auch die Rolle als Sportlicher Leiter. Im Tandem mit Lemke, der bei vielen Verhandlungen mit am Tisch sitzt und den Finanzrahmen vorgibt. Ein Kaufmann und ein Fußballfanatiker.

"Er vertraut mir, was das Finanzielle und die Führung des Vereins angeht, und ich vertraue ihm, was das Sportliche angeht. Es ist fast schon blindes Verständnis geworden", so Lemke.

Seinen Kompagnon mit drei Eigenschaften zu beschreiben, fällt ihm leicht: "Pele ist sehr engagiert, total loyal und ein herzensguter Mensch. Ein Glücksfall für den Verein." Und einer, der polarisiert und gerne mal übers Ziel hinausschießt, oder?

"Ich brauchte ihn noch nie einfangen. Ich glaube, das ist ein Problem der Gesellschaft geworden, wenn Dinge klar und deutlich angesprochen werden. Er macht es sehr engagiert, das kann manchmal als aufbrausend herüberkommen. Ich spreche Dinge auch sehr deutlich aus und ecke da teilweise genauso an."