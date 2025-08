02.08.2025 18:50 Wollitz stocksauer nach verschenktem Cottbus-Sieg: "Es ist einfach Dummheit"

In der sechsten Minute der Nachspielzeit schenkt Energie Cottbus den Sieg her, was Trainer Pele Wollitz auf die Palme bringt.

Von Lukas Schulze

Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa