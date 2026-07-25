Abwehr-Not in Cottbus immer größer! Gegen Dynamo soll jetzt ein 16-Jähriger ran
Cottbus - Improvisation statt Härtetest! Zwei Wochen vor dem Saisonstart gehen Energie Cottbus die Abwehrspieler aus. Im XXL-Test gegen Dynamo Dresden am Samstag (ab 13 Uhr) soll deswegen ein 16-Jähriger ran.
Das Cottbuser Verteidiger-Vakuum hat sich noch einmal verschlimmert, nach Fousseny Doumbia (21, Aufbautraining nach Kapselverletzung am Zeh) muss mit Ryan Malone (33) der zweite Manndecker passen.
Der US-Boy zog sich im Abschlusstraining vor dem Salzburg-Test eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Ausfallzeit: zwei bis drei Wochen. Energie gehen immer mehr Innenverteidiger aus!
Aktuell stehen nur King Manu (22) und Tim Campulka (27) für die Position zur Verfügung. Stammsechser Dominik Pelivan (30) spielt seit Wochen notgedrungen in der Abwehrzentrale.
Aus dem Grund wirkte am Freitag im Abschlusstraining neben Phil Heidrich (18) und Aaron Reschke (17) auch Malte Hopfmann mit. Der 16-jährige Innenverteidiger kann noch bei den B-Junioren spielen, gilt als großes Talent und soll am Samstag in die Bresche springen, weil keine kurzfristige Verstärkung in Sicht ist.
Bei Trainer Pele Wollitz (61) schrillen deswegen die Alarmglocken immer lauter, der nimmermüde Kaderplaner Maniyel Nergiz (43) telefonierte selbst am Rande des Freitagstrainings.
Energie Cottbus arbeitet intensiv im Training, aber braucht mehr denn je Verstärkung
In der Trainingswoche gab es aber auch erfreuliche Nachrichten: Topspieler Tolcay Cigerci (31) konnte das Pensum deutlich steigern, soll gegen Dynamo erstmals 30 Minuten bekommen.
Auch Leon Guwara (30) soll im Leistungsvergleich über zweimal 90 Minuten gegen den Liga-Rivalen seine Qualitäten beweisen dürfen.
Eine Vertragsentscheidung soll keinesfalls vor dem Härtetest, zu dem die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, fallen.
Geduld ist dagegen bei Axel Borgmann (32) gefragt, der Kapitän wird noch nicht gegen Dresden mitwirken.
Sein Debüt könnte der am Montag vorgestellte neue Keeper Kevin Kratzsch (24) geben, der als Nummer zwei verpflichtet wurde.
Titelfoto: Imago/Matthias Koch