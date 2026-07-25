Abwehr-Not in Cottbus immer größer! Gegen Dynamo soll jetzt ein 16-Jähriger ran

Cottbus - Improvisation statt Härtetest! Zwei Wochen vor dem Saisonstart gehen Energie Cottbus die Abwehrspieler aus. Im XXL-Test gegen Dynamo Dresden am Samstag (ab 13 Uhr) soll deswegen ein 16-Jähriger ran.

Jetzt hat es auch Ryan Malone (33) erwischt. © IMAGO / Matthias Koch

Das Cottbuser Verteidiger-Vakuum hat sich noch einmal verschlimmert, nach Fousseny Doumbia (21, Aufbautraining nach Kapselverletzung am Zeh) muss mit Ryan Malone (33) der zweite Manndecker passen.

Der US-Boy zog sich im Abschlusstraining vor dem Salzburg-Test eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Ausfallzeit: zwei bis drei Wochen. Energie gehen immer mehr Innenverteidiger aus!

Aktuell stehen nur King Manu (22) und Tim Campulka (27) für die Position zur Verfügung. Stammsechser Dominik Pelivan (30) spielt seit Wochen notgedrungen in der Abwehrzentrale.

Aus dem Grund wirkte am Freitag im Abschlusstraining neben Phil Heidrich (18) und Aaron Reschke (17) auch Malte Hopfmann mit. Der 16-jährige Innenverteidiger kann noch bei den B-Junioren spielen, gilt als großes Talent und soll am Samstag in die Bresche springen, weil keine kurzfristige Verstärkung in Sicht ist.

Bei Trainer Pele Wollitz (61) schrillen deswegen die Alarmglocken immer lauter, der nimmermüde Kaderplaner Maniyel Nergiz (43) telefonierte selbst am Rande des Freitagstrainings.