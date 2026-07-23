Wie einst Bittencourt: Cottbus-Youngster winkt Startelf zum Auftakt

Cottbus - 15 Jahre ist es her, als Pele Wollitz (heute 60) dem einst blutjungen Leonardo Bittencourt (heute 32) bei Energie Cottbus zu seinem Startelf-Debüt in der 2. Liga verhalf. Die Geschichte könnte sich 2026 wiederholen - Jannis Hasan Zaydan (19) ist nach zwei Dritteln der Vorbereitung auf bestem Wege in die A-Mannschaft.

Leo Bittencourt debütierte einst mit 17 Jahren unter Wollitz in der Cottbuser Startelf. (Archivfoto) © IMAGO / Matthias Koch

Dies zeigte sich nicht zuletzt daran, dass Zaydan in den jüngsten Härtetests links hinten den Vorzug gegenüber Anderson Lucoqui (29) bekam. Dabei hat der Platzhirsch schon zehn Jahre Profitum und 34 Bundesliga-Partien mehr auf dem Buckel.

Doch Zaydan zerrt an den Ketten, ist mutig, drängt sich auf. Vor allem spielt der 19-Jährige auf der linken Flanke echten Power-Fußball - ganz nach dem Geschmack von Wollitz. Zaydan auf der Überholspur!

"Hasan ist ein unbekümmerter, frecher Fußballer, [...] haut alles raus. Und deswegen ist er so eine positive Überraschung", lobte Wollitz den Youngster nach der Standortbestimmung gegen Boleslav (2:4).

Worte, die an den jungen Leo Bittencourt erinnern, der heute Zaydans Mitspieler ist.

Bezeichnend war auch, dass drei Tage später gegen Österreichs Topklub RB Salzburg das Ergebnis erst so deutlich (0:5) geriet, nachdem Wollitz den zweiten Anzug ein- und unter anderem Zaydan ausgewechselt hatte.