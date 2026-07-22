Malones Mission mit Cottbus: Bei Rostock lernte er, wie man die 2. Liga hält

Cottbus - Er ist laut, groß und kennt die 2. Liga: Ryan Malone (33) hielt als Stammkraft mit Hansa Rostock zweimal die Klasse im Unterhaus. Für Cottbus soll er zur Spezialwaffe im Abstiegskampf werden.

Ryan Malone (heute 33, r.) ballt die Faust. Mit der Hansa-Kogge hielt er zweimal die 2. Liga. (Archivfoto) © Gregor Fischer/dpa

"Der Trainer hat schon gesprochen von der Jokerrolle als Spezialist mit meinen Einwürfen und meinen Qualitäten in der Luft. Ich sehe mich auch in dieser Rolle. [...] Für jede Situation bin ich bereit, wenn er mich braucht", erklärte Malone TAG24 selbstbewusst im Trainingslager.

Während viele Spieler nach ihrer Form und ihrem Selbstverständnis suchen, geht Malone dank Erfahrung, Statur und Flexibilität voran.

Gegen Boleslav lief die Defensivkante sogar als Spitze auf, traf kurz nach ihrer Einwechslung in Stürmer-Manier. Eine Variante für die Liga? "Ich weiß es nicht, lassen wir uns überraschen."

Dabei ist nicht einmal sicher, ob er es jede Woche in den Kader schafft. 28 Mann umfasst das Aufgebot, bis zu fünf Neue könnten noch kommen. Malones Vorteil: Er weiß, wie man in der 2. Liga besteht.

"Du brauchst halt diese Mentalität, dass - egal, gegen welche Mannschaft du spielst - du Punkte holen kannst. Es werden bestimmte Phasen kommen, wo du ein paar Spiele hintereinander verlierst. Aber du brauchst diese Mentalität und Klarheit, dass es weitergeht. Immer wieder auf das nächste Spiel schauen. Einfach in diesem Hier und Jetzt leben."