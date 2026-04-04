Cottbus und Cigerci spielen sich gegen Havelse den Frust von der Seele - und ärgern sich trotzdem!

Hannover - Da ist der lang ersehnte Befreiungsschlag! Angetrieben von etwa 1000 lautstarken Gästefans ballert sich Energie Cottbus beim TSV Havelse den Frust von drei sieglosen Liga-Partien von der Seele. Beim 3:0 (2:0) dominieren die Gäste Spiel und Gegner nach Strich und Faden - und ärgern sich trotzdem.

Tolcay Cigerci (ganz links) und seine Teamkollegen schwammen sich gegen Havelse frei. © IMAGO / Fotostand

Mit dem zuletzt arg verkopften Tolcay Cigerci und viel Druck starteten die Lausitzer im Eilenriedestadion von Hannover.

Nach 14 Minuten zauberte der Topscorer per Hacke Simon Straudi frei, der für Moritz Hannemann auflegte. Seinen Hacken-Abschluss wischte Norman Quindt gerade so von der Linie (14.). Kurz darauf tauchte Hannemann erneut nach Cigerci-Einleitung vor Quindt auf, der wieder in höchster Not parierte (17.).

Cottbus blieb dran und belohnte sich für eine starke Anfangsphase: Lukas Michelbrink steckte auf Linksverteidiger Axel Borgmann durch, der eiskalt vor Quindt vollstreckte (20.).

Bei Havelse begann der Kopf zu arbeiten. Ballverlust im eigenen Drittel, Erik Engelhardt setzte Cigerci in Szene, der das Vertrauen seines Trainers rechtfertigte - 2:0 Cottbus (23.)!

Energie schaltete einen Gang zurück und verlegte sich aufs Kontern. Straudi legte quer auf Borgmann, Quindt verhinderte das 0:3 (33.). Erst jetzt zeigte Havelse eine Reaktion, Müller umkurvte Cottbus-Keeper Marius Funk - und schob am Tor vorbei (34.). Bezeichnend: Nach 35 Minuten wechselte Havelse und in Lorenzo Paldino einen Stürmer ein.

Die Torchancen hatte weiter Energie, Engelhardt (39.) und Cigerci (45.+1) vergaben die Vorentscheidung, Paldino auf der Gegenseite den Anschluss. Havelse mit dem 0:2 zur Pause richtig gut bedient!