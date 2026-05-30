Luxusauto, Beweisbild, Brettspiel - TAG24 lüftet drei Geheimnisse von Energie Cottbus

Cottbus - Mit einer deftigen Aufstiegs-Sause verabschiedete sich Energie Cottbus die Sommerpause. Während sich die Erfolgself in der Sonne aalt, lüftet TAG24 drei Aufstiegsgeheimnisse, die (fast) niemand kennt!

Tolga Cigerci fährt einen sündhaft teuren Lamborghini Urus. Diesen Luxus kann sich der ehemalige türkische Nationalspieler dank seiner Karriere leisten. © instagram.com/tolgacigerci6 (Story vom 27.05.2026)

Als im Januar kontrovers die Verpflichtung von Tolga Cigerci (34) diskutiert wurde, ging es neben der Rolle und den Gehaltsforderungen des vierfachen türkischen Nationalspielers noch um ein anderes Thema: das Auto des Ex-Bundesliga-Stars.

Cigerci fährt einen Lamborghini Urus (800 PS), Neuwert in der Standardausstattung: 260.000 Euro aufwärts. Für einen Drittliga-Kicker nicht nur ein Luxusgut, sondern im Normalfall gar nicht zu bezahlen.

Der ältere Cigerci-Bruder kommt aus anderen Sphären, für ihn war die niederklassige 3. Liga absolutes Neuland. Deshalb gab es die Befürchtung: Der frühere Star könnte im beschaulichen Cottbus nicht nur fremdeln, sondern mit seiner schnellen Karre anecken.

Wenige Monate später wissen alle: Der "Promi" des Kaders sollte zum Glücksfall ohne Starallüren werden. Trainer Pele Wollitz (60) adelte Cigerci als "Gentleman auf höchstem Niveau" und als "das Größte", was er je in Cottbus begleiten durfte - obwohl sein Spieler ab und an mit seinem Rennwagen zum Training kam.

Nach TAG24-Infos wollen sich alle Parteien nach Cigercis Urlaub zusammensetzen - dann dürfte die angebotene Vertragsverlängerung eingetütet werden.