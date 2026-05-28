Nächster Neuer? Fan entdeckt Magdeburg-Stürmer in Cottbus

Cottbus/Magdeburg - Magdeburg -Stürmer Alexander Ahl-Holmström (27) genehmigte sich am Donnerstagmittag in Cottbus einen Döner und ließ sich dabei ablichten. Das ließ natürlich Spekulationen aufkommen.

Eigentlich geht Angreifer Alexander Ahl-Holmström (27) für Magdeburg auf Torejagd. © Andreas Gora/dpa

Der 27-Jährige besuchte am Donnerstag das Efes Kebap Cottbus (im Volksmund einfach "Efes"). Gewollt und ungeplant machte er vor dem Laden ein Erinnerungsfoto - wird dieses Lokal künftig sein täglicher Anlaufpunkt?

Fakt ist: Ahl-Holmström wurde gegen 13 Uhr von einem Cottbus-Fan gesichtet und später richtig zugeordnet, als auf Instagram die Story von "Efes Döner" online ging.

Das Foto eröffnete natürlich Raum für Spekulationen. Sein Besuch in der Lausitz hat aber offenbar nichts mit einem Wechsel zu tun.

Die schwedische Sturmkante (1,91 Meter) unterzog sich laut TAG24-Infos in Cottbus lediglich einem medizinischen Eingriff.