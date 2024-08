Cottbus wollte ihn nicht: Energie lehnte Transfer von Ex-Dynamo-Kapitän ab!

Stattdessen unterschrieb der Verteidiger am Dienstag auf Leihbasis in Unterhaching - bei einem Cottbuser Konkurrenten um den Klassenerhalt in der 3. Liga .

Youngster Edgar Kaizer (20, l., im Luckenwalde-Trikot) ist nach einem Leihjahr plötzlich eine ernsthafte Option für die Cottbuser Startelf. © Picture Point / Gabor Krieg

Während der Manager Wollitz weiter nach einem passenden Verteidiger fahndet, probierte der Trainer Wollitz unter der Woche im Training verschiedene Variante aus.

So durfte am Mittwoch etwas überraschend Edgar Kaizer (20) in der potenziellen A-Elf neben Filip Kusic (28) in der Innenverteidigung ran.

Der Youngster war nach dem Bielefeld-Spiel ebenso angeschlagen wie Abwehr-Konkurrent Tim Campulka (25). Inzwischen folgte die Entwarnung: Beide stehen gegen Dynamo zur Verfügung.



Kaizer könnte sogar einen kleinen Vorteil in puncto Startelf haben: Er ist zwar einer der jüngsten Akteure, aber auch mit 1,91 Meter der größte FCE-Feldspieler im Kader.

Gerade gegen Dynamos kopfballstarken Anführer Stefan Kutschke (35) könnte in der Luft einen Gegenpol guttun.