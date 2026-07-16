"... dann wirst du durchgereicht" - Wollitz schlägt nach Testspiel-Schlappe Alarm!

Oberndorf in Tirol (Österreich) - Pele Wollitz (60) hadert, Energie Cottbus handelt! Spätestens nach der Testspiel-Schlappe gegen Mlada Boleslav (2:4) hält der Trainer mit seiner Unzufriedenheit nicht mehr hinterm Berg.

Betretende Mienen nach der Testspiel-Schlappe gegen Mlada Boleslav bei Spielern und Trainern. © TAG24/Lukas Schulze

Stimmten bisher die Ergebnisse, sind die Leistungen seit Wochen bieder. Das Selbstverständnis der Aufstiegssaison ist weg, die Intensität fehlt im Spiel und Training. In der Form droht das Trainingslager tatsächlich zum sportlichen Reinfall zu werden.

Gegen aus Wollitz-Sicht mäßige Tschechen fängt sich Energie vier vermeidbare Kirschen, weil selbst Ankerspieler wie King Manu (22) und Lukas Michelbrink (21) wackeln. Hinzu kommt, dass geplante Leistungsträger wie Axel Borgmann (32), Tolcay Cigerci (31) oder Sturm-Hoffnung Lucas Copado (22) an allen Ecken und Enden vermisst werden.

In ihrer Not lassen sich die Lausitzer auf den Brisanz-Test gegen RB Salzburg ein.

Der Preis ist hoch: Cottbus muss in dem Härtetest ohne Zuschauer spielen. Am Mittwochnachmittag hatten etwa 200 Lausitzer Schlachtenbummler ihr Team bis nach Österreich begleitet, sogar in der Pause Pyro gezündet.

Energie stellt mit dieser Vereinbarung die sportliche Dringlichkeit an oberste Stelle, nach der bisherigen Vorbereitung ist klar: So wird es in der 2. Liga nicht reichen.