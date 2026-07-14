Unwetterwarnung! FCE-Trainingslager droht zum Reinfall zu werden

Oberndorf in Tirol (Österreich) - Im FCE-Lager spricht es keiner laut aus, aber spätestens nach Dienstag ist klar: Dieses Trainingscamp läuft bisher nicht nach Plan! Ein TAG24-Kommentar.

Ein Gewitter zog am Dienstagmittag auf. Dieses Schicksal soll sich in den kommenden Tagen noch mehrfach wiederholen. © TAG24/Lukas Schulze

Das liegt weniger an der Organisation des Camps als an nicht beeinflussbaren Umständen. Eigentlich soll die Zeit dazu dienen, sich den Feinschliff für die 2. Liga zu holen. Doch zig Störfaktoren behindern dieses Unterfangen.

Los ging das ganze Unheil eigentlich schon vorher: Mit Swansea City konnte Energie sich nicht auf ein Testspiel zum Abschluss des Trainingslagers verständigen.

Auch eine Alternative war nicht in Sicht, sodass der zweite Test ersatzlos gestrichen wurde. Stattdessen soll es am Samstag einen Mannschaftsabend geben, ehe es einen Tag später als geplant zurück in die Lausitz geht.

Vor der Abfahrt nach Österreich folgte der Rassismus-Vorfall gegen Halle, der den sportlichen Wert des Tests in den Schatten stellte und einigen Spielern wertvolle Minuten Spielkondition kostete.

In der Zwischenzeit drang im Hintergrund durch, dass Newcomer Fousseny Doumbia (21) gar nicht an Bord sei und stattdessen in Cottbus eine Kapselverletzung am Zeh auskurieren müsse. Pech für den FCE und den Verteidiger, der auf bestem Wege in die Startelf war.

Auch bei Kapitän Axel Borgmann (32) und Topspieler Tolcay Cigerci (31) geht es nur in kleinen Schritten voran.