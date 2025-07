Dennis Duah spricht über seine Dynamo-Zeit und eine Zukunft in Cottbus?

"Ich habe mich tatsächlich sehr fit gehalten in der Sommerpause und sehr viel an mir gearbeitet", berichtete Duah.

Auf seine sportlich-überschaubare Zeit bei Dynamo blickt der immer noch bei der SGD angestellte Profi ohne Groll zurück:

"Ich sehe es gar nicht so schlimm, ich habe trotzdem viel mitgenommen. Und die Jungs haben mir auch sehr viel beigebracht da in Dresden. So ist es manchmal im Leben, nicht alles läuft immer genau so, wie man es haben will [...] ich will einfach nur Fußball spielen."

Als seine größte Stärke nennt der 21-Jährige das Zweikampfspiel, außerdem sei er "sehr schnell für einen Innenverteidiger und versuche alles abzuräumen." Dies deutete Duah auch direkt gegen Altglienicke an.

In Cottbus könnte Duah neben dem gesuchten Tempo auch eine der Planstellen als U23-Spieler erfüllen.

Laut Cottbus-Kaderplaner Maniyel Nergiz (42) dürfen sich die Probanden Duah, Leon Guwara (29) und auch Justin Butler (24) bis mindestens kommenden Mittwoch in Cottbus zeigen. Bis dahin stehen drei Testspiele an.