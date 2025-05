Die Lausitz weint! Energie Cottbus verpasst Relegation, Saarbrücken jubelt

Der Rausch in der Lausitz ist beendet! Energie Cottbus zieht im Endspiel der 3. Liga den Kürzeren, in der Relegation steht der 1. FC Saarbrücken.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Der Rausch in der Lausitz ist beendet! Energie Cottbus zieht im Endspiel der 3. Liga den Kürzeren und versinkt im Niederlausitzer Regen in einem Meer voller Tränen. Der 1. FC Saarbrücken steht in der Relegation zur 2. Bundesliga.

Cottbus hatte es in der eigenen Hand, stand bis zur 60. Minute mit einem Bein in der Relegation. Bis Ingolstadt aus dem Nichts das zweite Tor nachlegte und Saarbrücken im heimischen Ludwigspark das Spiel drehte. Endstand: Energie Cottbus - FC Ingolstadt 1:4 0:1 Malone (26.), 1:1 Keidel (37., Eigentor), 1:2 Grönning (66.), 1:3 Deichmann (90.+2), 1:4 Zeitler (90.+4) Hier könnt ihr den Ticker zum Herzschlagfinale der 3. Liga noch einmal nachlesen.

Bittere Tränen bei Energie Cottbus: Der Traum 2. Bundesliga ist abrupt beendet. © Frank Hammerschmidt/dpa

Stimmung nach dem Spiel: Ein Schleier der Traurigkeit macht sich im Stadion breit. Timmy Thiele heult am MagentaSport-Mikrofon, passenderweise regnet es sich ein. Keiner in der Lausitz wollte, dass eine sensationelle Saison mit so viel Schwere und Leere endet.

Stimmen nach dem Spiel (Pressekonferenz): Sabrina Wittmann (Trainerin FC Ingolstadt): "Ich möchte euch allen zu einer beeindruckenden Saison gratulieren [...] am Ende war es klar: Wenn ein Gegner den Sieg braucht und aufmacht, und wir über unser Konterchancen zu Tormöglichkeiten gekommen sind und deswegen auch das Ergebnis so ausfällt wie es ausfällt." Pele Wollitz (Trainer Energie Cottbus): "Das ist natürlich sehr traurig […] ich glaube trotzdem, dass wir das [0:1] heute gut verarbeitet haben […] am Ende kam alles zusammen, wir kriegen das 1.2 und dann wird es schwierig. Dann gehen wir All-In - selten hat das funktioniert […] ich weiß nicht, ob das ein Trost ist, jetzt Vierter zu werden."

Stimmen nach dem Spiel (MagentaSport): Timmy Thiele (Stürmer Energie Cottbus, kämpft mit den Tränen): "Das war eine unglaubliche Saison, das war ein unglaublicher Ritt. Das tut unheimlich weh [...] wir kommen nächste Saison und werden das große Ganze schaffen." Pele Wollitz (Trainer Energie Cottbus): "Das 2:1 war der Stecker [...] du wirfst dann natürlich alles rein, verlierst so ein wenig die Ordnung. Die Relegation wäre noch einmal so ein Highlight gewesen, hätte dem Verein und dem Umfeld noch einmal einen Schub gegeben [...] aber wir haben in den beiden vergangenen Heimspielen acht Gegentore bekommen. Wir haben einiges zu verändern trotz dieser grandiosen Saison."

Bitter aus Lausitzer Sicht: Saarbrücken ballt die Fäuste und zieht in die Relegation ein. Glückwünsche gehen ins Saarland. © Fabian Kleer/fussball-news-saarland/dpa

Abpfiff: Energie sinkt im Lausitzer Regen entkräftet zu Boden, das war's. Saarbrücken behielt im Nervenkrimi bis zum Schluss den klareren Kopf und spielt Relegation. Die Energie-Fans stehen auch nach Abpfiff wie eine Wand hinter dem Team, feiern das Team geschlossen und lautstark. Kleiner Trost: Dank der Rostocker Niederlage geht Energie als Vierter über die Ziellinie und spielt nächste Saison DFB-Pokal.

Schluss, aus, vorbei! Saarbrücken geht in die Relegation

90.+4 Minute: Und Ingolstadt kennt keine Gnade und legt das vierte Tor nach einem Konter durch Zeitler nach. Das tut jetzt weh und ist der knallharte Knock-Out!

90.+2 Minute: Doch mitten in die Drangphase macht wieder Ingolstadt die Bude! Deichmann markiert das 3:1 und beendet alle Cottbuser Träume!

90. Minute: Flanke Energie von links, doch Energie säbelt zweimal über den Ball! Fünf Minuten gibt es oben drauf.

90. Minute: Ingolstadt-Keeper Funk verschätzt sich bei einem hohen Ball, Energie ist am Drücker!

89. Minute: Bethke hält im Eins-gegen-Eins grandios und sendet ein Signal ans Stadion, jetzt oder nie!

88. Minute: Plötzlich ist da die Chance, doch Cigerci streichelt den Ball am Tor vorbei. Der wäre wichtig gewesen.

TOOOR in Saarbrücken! Der FCS legt nach - Cottbus ist doppelt gefordert

Blick nach Saarbrücken: Die Saarländer gehen mit 2:1 Führung, jetzt braucht Energie zwei Tore!

82. Minute: Copado ist müde, bleibt wieder hängen. Wollitz macht keine Anstalten nochmal zu wechseln.

81. Minute: Das Stadion wacht nach kurzer Verschnaufpause wieder da - peitscht Energie nach vorne.

79. Minute: Wieder wechselt Wollitz - Halbauer kommt für die linke Flanke. Die Beine vieler Energie-Akteure wirken längst schwer.

76. Minute: Energie fehlt die Klarheit im Spiel, kommt aktuell nicht mehr in den Flow der ersten 60 Minuten.

Blick zu Rostock: Hannovers U23 geht erneut in Front. Wenn jetzt Schluss wäre, hätte Energie zumindest Platz vier und die DFB-Pokalteilnahme sicher.

72. Minute: Der Regen hat wieder eingesetzt, Energie sucht nach der Inspiration. Wenig später bringt Wollitz Künstler Pronichev für Arbeiter Hofmann im Mittelfeld-Zentrum.

70. Minute: Energie lässt zu viele Standards und hohe Bälle zu, hier ist Ingolstadt immer gefährlich. Noch gut 20 Minuten für ein Lausitzer Fußball-Wunder!

68. Minute: kurz darauf haben Grönning und Heike ihren Dienst getan und Feierabend. Testroet und Zeitler kommen.

Energie-Trainer Pele Wollitz leidet an der Seitenlinie mit. © Frank Hammerschmidt/dpa

Dramatik pur in Cottbus und Saarbrücken!

66. Minute: Ingolstadt macht das Tor durch Grönning nach Costly-Flanke, zeitgleich markiert Saarbrücken das 1:1 und ist plötzlich lachender Dritter! Jetzt muss Energie liefern.

62. Minute, Blick in die anderen Stadien: Rostock fängt sich in Hannover erst das Gegentor und schlägt kurz darauf zurück, 1:1. Saarbrücken läuft zu Hause gegen Dortmunds U23 weiter der Musik hinterher und muss aus dem 0:1-Rückstand einen Sieg machen. Dann wären sie an Energie vorbei.

Cottbus' Copado (Nr. 22) war nah dran, aber der Ball wollte nicht rein. © Frank Hammerschmidt/dpa

60. Minute: Schlitzohr Copado aus spitzem Winkel, da fehlte nicht viel. Das Stadion ahte den Torschrei auf den Lippen.

58. Minute: Flanke Copado, Ingolstadt klärt unsauber und Hasse zieht ab. Außennetz!

54. Minute: Das Spiel nimmt sich eine kleine Pause, Energie überlässt jetzt Ingolstadt den Ball.

49. Minute: Heike probiert es erneut mit links und wird im Strafraum geblockt.

48. Minute: Kopfball Kusic - es fehlen nur Zentimeter zur Führung!

47. Minute: Energie macht so weiter wie in der ersten Hälfte, Bretschneiders Schuss aus 20 Metern wird gerade noch zur Ecke geblockt.

Anpfiff zum zweiten Durchgang!

Abklatschen und weitermachen! Energie war in der ersten Halbzeit am Drücker. © Frank Hammerschmidt/dpa

Halbzeit: Durchatmen in einem unterhaltsamen Spiel! Energie arbeitet hier wie die Feuerwehr, zeigte sich selbst vom Rückstand wenig geschockt und belohnte sich mit dem 1:1-Ausgleich.

Pause in Cottbus - Energie mit enem Bein in der Relegation!

45.+2 Minute: Da wäre es fast passiert, Heike ist nach einem Konter frei durch, hat aber den Ball auf seinem schwachen Linken und verzieht kläglich. Kurz darauf ist Pause.

45. Minute: Wieder Freistoß Ingolstadt, Bethke ist erneut zur Stelle.

Blick nach Saarbrücken: Da steht es kurz vor der Pause 0:1 aus Sicht des Heimteams. Der FCS ist in dem Moment ganz weit weg von Platz drei und Energie ganz nah dran am großen Coup!

42. Minute: Copado bleibt nach einem Konter im Gewühl hängen und fällt, der Schiedsrichter entscheidet korrekt auf Ball gespielt.

41. Minute: Kusic gewinnt an der Seitenlinie ein Duell gegen Heike und ballt die Fäuste - das Stadion kocht.

37. Minute: Bretschneider sieht nach einem harten Foul die verdiente gelbe Karte. Freistoß Ingolstadt, den bethke wegfaustet

Der Ball ist im Gäste-Tor, der Unglücks-Torschütze ist aber ein ingolstädter. © Frank Hammerschmidt/dpa

TOOR für Cottbus! Energie schlägt zurück!

36. Minute: Das Cottbuser Investement zahlt sich aus! Wieder Flanke über links, wieder Bretschneider. Eigentor Ingolstadt. Es steht 1:1.

35. Minute: Energie spielt allerdings auch ein wenig mit dem Feuer, agiert ind er Restabsicherung oft Mann gegen mann. Bisher geht das gut.

34. Minute: Fast schon sowas wie ein Powerplay im Anschluss des Eckballs. Ein Ingolstädter rettet knapp vor der Linie. Cottbus ist da!

33. Minute: Cigerci macht's. Der ball bleibt an einem Ingolstädter Kopf hängen, Ecke.

32. Minute: Copado wird über links geschickt und vor dem Strafraum regelwidrig gelegt. Gute Freistoßposition Energie.

31. Minute: Wieder so eine Cottbuser Halbfeldflanke und wieder fehlt nicht viel. Cottbus wirkt wenig beeindruckt vom Rückstand.

29. Minute: Energie beinahe mit der direkten Antwort. Eine Halbfeldflanke schädelt Engelhardt nur knapp am Gäste-Tor vorbei.

Ingolstadt jubelt nach dem Tor zum 1:0. Das hatte sich so nicht abgezeichnet. © Frank Hammerschmidt/dpa

TOR für die Gäste - kleiner Schock für Energie!

26. Minute: Kaum gelobt, folgt das erste Tor für die Gäste! Langer Ball, Kopfballablage im FCE-Strafraum, Ryan Malone steigt hoch und hat aus wenigen Metern keine Mühe.

24. Minute: Cottbus verteidigt geschlossen und resolut. Defensiv ist das bislang sehr stabil. Offensiv klemmt noch die Säge.

22. Minute: Freistoß der Gäste aus etwa 40 Metern. Im Anschluss dessen geht ein FCI-Akteur im Strafraum zu Boden. Für einen Elfmeter reicht das nicht.

19. Minute: Beide Teams scheuen nach wie vor das große Risiko. Das Spiel verliert ein wenig an Fahrt. Jetzt liegt ein Cottbuser am Boden.

Blick nach Saarbrücken: Im Saarland steht es ebenfalls noch torlos. Stand jetzt hat Energie im Kampf um Platz drei weiter die Nase vorne.

15. Minute: Viertelstunde durch, das Spiel ist intensiv und kurzweilig, aber noch ohne die großen Chancen.

13. Minute: Hasse wird im Mittelfeld von Grönning rüde abgeräumt. Gelb ist die logische Konsequenz.

12. Minute: Die erste Ecke des Spiels hat Energie, kein Problem für Ingolstadt.

11. Minute: Cigerci tankt sich halbrechts vor dem Sechzehner durch und zieht mit seinem starken linken ab, knapp vorbei.

10. Minute: Erneuter Ballverlust von Energie im Spielaufbau, aber Ingolstadt spielt die Konter zu schlampig aus.

8. Minute: Kleine Einwurf-Serie Ingolstadt über die rechte Cottbuser Defensivseite. Dreimal kann Energie per Kopf klären.

7. Minute: Beide Teams probieren sich über Ballstafetten Sicherheit zu holen. Cottbus hat bis dahin häufiger den Ball.

4. Minute: Taktisch ist das bei Energie exakt die 4-2-2-2-Formation der Vorwoche. Hasse ersetzt Rorig hinten rechts.

3. Minute: Energie spielt den ersten Angriff über links durch, Engelhardt kann den Ball aber nicht aufs Tor bringen,

2. Minute: Pünktlich zum Anstoß setzt der Regen ein. Der erste Ballgewinn wird direkt wie ein Sieg beklatscht.

Anpfiff im Endspiel um Platz drei!

Los geht's! Kann Energie den begehrten dritten Platz verteidigen? Die Gastgeber spielen zuerst mit der Nordwand im Rücken. Die Platzwahl hat Energie also gewonnen.

13.28 Uhr: Die Teams laufen auf, die Fans sind bereit

Die Aufstellung wird verlesen. Es ist unfassbar laut, es tönt "FCE" durchs Stadion. Noch zwei Minuten, dann kann es losgehen.

Die Teams betreten - gefeiert von den fans - den Rasen. Das Stadion kocht schon vor Anpfiff. © TAG24/Lukas Schulze

13.21 Uhr: Energie-Fans singen "Wir kommen auch morgen noch wieder"

Jetzt wird es emotional mit Alexander Knappe und "Wir kommen auch morgen noch wieder." Der Song begleitete Energie durch schwere Zeiten in der Regionalliga.