Zu früh gejubelt! Wiesbaden feiert vier Minuten den Aufstieg, dann gibt's schlechte Nachrichten

Sind wir jetzt aufgestiegen? Erste fragende Blicke nach dem Platzsturm machen bei Fans und Spieler Sascha Mockenhaupt (31, v.l. mit Zopf) die Runde. © Michael Bermel/Eibner-Pressefoto/dpa

Es erinnerte an das Jahr 2001, als Schalke 04 sich schon als Bundesliga-Meister wähnte und die Anhänger der Königsblauen siegestrunken den Platz einnahmen und die Party starteten.

Denn als um 15.20 Uhr in der Wiesbadener Brita-Arena der Abpfiff ertönte, brachen alle Dämme: Tausende Fans in rot-schwarz stürmten voller Freude das Spielfeld. Ihr SV Wehen Wiesbaden hatte nicht nur mit 1:0 über den Halleschen FC gesiegt, sondern war nach ihrem Wissen auch direkt aufgestiegen.

Schließlich lag der vor dem Spieltag vor ihnen thronende VfL Osnabrück im Parallelspiel bis zur dritten Minute der Nachspielzeit zurück. Da konnte nichts mehr anbrennen.

Oder etwa doch? Den Ausgleichstreffer der Niedersachsen Ba-Muaka Simakala (26) in der 90. Minute plus vier dürfte vielleicht der ein oder andere Wiesbaden-Fan noch mitbekommen haben. Anschließend gab es aber kein Halten mehr - ab auf den Rasen.

Nur blöd, dass in Osnabrück immer noch nicht Schluss war. Und so kam das, was vor wenigen Minuten keiner für möglich gehalten hatte: Die Lila-Weißen erzielten in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 2:1 und schoben sich wieder vor Wiesbaden.