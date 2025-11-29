Drei Elfer, Rot, zweimal Rückstand: Energie macht Wahnsinn gegen Köln perfekt!
Cottbus - Der Wahnsinn ist perfekt! Trotz Elfmeter-Fehlschuss von Tolcay Cigerci holt Energie Cottbus zweimal einen Rückstand gegen Viktoria Köln auf und zieht ein irres Spiel mit 3:2!
Die erste dicke Chance hatte Pelivan, der einen Kopfball nach Ecke knapp am Tor vorbeisetzte (12.). Danach ging endlich die Stimmung auf den Rängen los und Energie musste froh sein, dass Köln eine 2:1-Situation vor Funk nicht sauber ausspielte (13.).
Beide Teams neutralisierten sich, bis Köln einen auf den ersten Blick zweifelhaften Elfmeter zugesprochen bekam. Unter lauten Buhrufen verwandelte Viktoria-Goalgetter Lobinger sicher zum 0:1 (24.).
Und Schiedsrichter Schulz machte sich auch darauf nicht weiter beliebt, als er einen Anstoß zurückpfiff, Wollitz tobte abermals an der Seitenlinie (25.).
Cottbus angestachelt von dem aus seiner Sicht unberechtigten Elfmeter schaltete einen Gang hoch und erwirkte seinerseits einen klaren Strafstoß nach Stockfehler von Köln-Keeper Dudu. Iceman Cigerci trat siegessicher an und setzte seinen siebten Versuch diese Saison gegen den Pfosten (33.)! Sekunden darauf verpasste Hannemann das 1:1, ehe Cigerci nach Solo knapp am Tor vorbeizielte (37.) - der Ausgleich überfällig.
Jetzt entwickelte sich ein wilder Schlagabtausch, in dem sich Cottbus bei seiner Nummer eins bedanken musste, die zweimal in höchster Not entschärfte (43., 44.). Einen hatte Energie noch vor der Pause: Engelhardt vergab den nächsten Riesen freistehend aus wenigen Metern (45.+2).
Mit "Schieber-Rufen" für den Schiri und Ein-Tore-Rückstand für Cottbus ging es in die Kabinen.
Energie Cottbus gibt Ausgleich gegen Viktoria Köln aus der Hand und kommt zweimal zurück
Wollitz regierte zur Pause und brachte Biankadi und Awortwie-Grant für den wirkungslosen Boziaris und angeschlagenen Manu. Das erste Ausrufezeichen setzte aber Straudi per Fernschuss (50.).
Dann wurde es knifflig: Kölns Engelhardt stoppte Hannemann, der frei zum Schuss gekommen wäre, regelwidrig. Schulz zeigte Rot für den Kölner und zum dritten Mal auf den Punkt. Wieder schnappte sich Cigerci den Ball und blieb diesmal cool (59.).
Cottbus auf der Siegerstraße? Mitnichten! Eine Ecke verteidigte Energie zwei Minuten nach der Führung schlampig, Kloss bedankte sich (61.). Köln in Unterzahl wieder vorne!
Die Gastgeber rannten jetzt an, erarbeiten sich Ecke um Ecke, das Tor fiel nicht. Wollitz legte nach, brachte in Thiele und Butler zwei weitere Stürmer (69.).
Das sollte sich auszahlen: Cottbus erdrückte Köln förmlich an deren Strafraum, Engelhardt drehte sich um einen Gegenspieler und schloss unhaltbar ins lange Eck ab (71.). Alles wieder offen und noch gut 20 Minuten zu gehen!
Der FCE ging jetzt all-in und öffnete Köln viele Räume zum Kontern. Trotz Chancen hüben wie drüben fiel erst das nächste Tor, als Anderson Lucoqui für den verletzten Campulka den Platz betrat und mit dem ersten Kontakt den Ball zur Energie-Führung ins Gehäuse drosch (84.) - der Wahnsinn war perfekt!
In Überzahl und dem Stadion in Rücken ließ sich Energie den Sieg nicht mehr nehmen, was für ein irres Spiel!
Erstmeldung vom 29. November 2025, 15.15 Uhr; zuletzt aktualisiert: 16.06 Uhr
Titelfoto: IMAGO / Steffen Beyer