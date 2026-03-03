Wollitz gräbt Fünferkette aus und verordnet Cottbus neue Defensiv-Devise

Cottbus - Verkehrte Welt in Cottbus ! Energie stellt die zweitstärkste Defensive der Rückrunde, lässt als erst drittes Team der 3. Liga kein Gegentor gegen Verl zu. Doch geht die Taktik-Anpassung zulasten der Offensive?

Pele Wollitz (60) hat seinem Team eine neue Defensiv-Devise verschrieben. © Julius Frick/dpa

Diese Diskussion entbrannte im Fanlager unmittelbar nach der ungekannten Nullnummer im heimischen Stadion am Samstagabend.

Mehr denn noch: Im Spiel gegen den Ball setzte Pele Wollitz (60) auf eine defensive Fünferkette - ein Novum unter dem Offensiv-Fanatiker.

Energie ist unter Wollitz seit jeher für seine Angriffslust bekannt, gegen Verl konzentrierte sich das Team vornehmlich aufs Verteidigen. Erst im zweiten Durchgang löste das Team zu Teilen die Fesseln, agierte offensiv zielstrebiger und mutiger.

Ein Tor fiel nicht. Zahlt Energie offensiv den Preis der neuen Defensiv-Devise?

Fakt ist: Cottbus ist 2026 ungeschlagen, hat nur fünf Tore kassiert. Gerade in den direkten Duellen wie eben gegen Verl kann dank der guten Ausgangslage ein kontrolliertes Spiel manchmal mehr wert sein als offensives Risiko.

Auch die Ergebnisse der Rückrunde reihen sich ein: Viermal spielte Cottbus Remis, zweimal gewann Energie mit einem Tor Unterschied. Nur gegen Hoffenheim II fiel zum Vereinsgeburtstag in der Schlussphase das 3:1.