Drei Tage vor dem Restart: Energie Cottbus trainiert auf Sportplatz - ohne zwei Schlüsselspieler!

Kreisliga-Flair: Auf dieser Bezirkssportanlage bereiten sich die Energie-Profis auf den Rückrundenstart vor. © TAG24/Lukas Schulze

Leichter Sprühregen am Mittwochvormittag. Auf einer Bezirkssportanlage am Cottbuser Stadtrand trainieren die Energie-Profis.

Aufgrund der Nässe der eigentlichen Trainingsplätze weicht das Team von Claus-Dieter Wollitz (59) wieder einmal auf die Anlage des Amateurvereins SV Dissenchen aus.

Schnelle Abschlüsse stehen auf dem Programm. Der Rasen ist löchrig, doch die Stimmung gut, im Training ist viel Feuer. Trotz der Ausfälle von Timmy Thiele (33) und Yannik Möker (25)!

Möker musste beim ersten Energie-Test gegen Zwickau vor einer Woche mit Oberschenkelproblemen raus, fehlt seitdem. Thiele plagt sich seit anderthalb Monaten mit einer Lungenerkrankung herum, absolviert seinen Wiederaufbau in einer Reha-Einrichtung Berlins.



Beide gehörten in der Hinrunde zu den absoluten Schlüsselspielern und dürften am Donnerstagmittag fehlen, wenn der Cottbuser Reisetross in Richtung Bielefeld aufbricht.