Dusel-Start für Cottbus in Saarbrücken, doch Platz eins ist weg!
Saarbrücken - Dusel-Auftakt in 2026! Beim 1:1 (0:1) in Saarbrücken hat Energie Cottbus mehr Glück als Verstand, mit nur einem Gegentor und einem Punkt den Platz zu verlassen. Die Tabellenführung ist nach diesem Kaltstart weg.
Wollitz überraschte mit seiner Aufstellung - beorderte die jungen Michelbrink und Boziaris in die Startelf. Stammsechser Pelivan saß draußen, Kapitän Borgmann begann auf seiner früheren Position des Linksverteidigers.
Der Plan funktionierte allerdings vom Start weg so gar nicht: Energie verlor früh den Ball, Saarbrücken konterte, doch Civeja traf frei stehend den Ball nicht richtig (4.). Den darauffolgenden Eckball setzte Zeitz an den Pfosten, Doppel-Glück für Cottbus!
Und auch die nächste Chance gehörte den Gastgebern: Funk entschärfte einen Pick-Schuss (12.), ehe Civeja knapp vorbeizielte (15.). Energie bis dato überhaupt nicht da!
Erst Thiele weckte sein Team mit einem Kopfball auf (16.), kurz darauf vergab Rorig aus guter Position ebenfalls per Kopf (18.). Doch im direkten Gegenzug Energie wieder mit zu wenig Druck gegen den Ball, Sontheimer verzog hauchzart (19.), puh!
Danach verflachte das Spiel etwas, Energie jetzt etwas kompakter, aber weiter nicht griffig. Brünker setzte eine Direktabnahme knapp drüber (38.).
Und dann zeigte Cottbus doch einmal seine offensive Extraklasse: Einen Konter spielte Energie mit der nötigen Klarheit aus, den Querpass von Cigerci verwertete Hannemann zur glücklichen Halbzeit-Führung (43.).
Energie Cottbus hat dreimal Alu-Glück und nimmt dennoch einen Punkt aus Saarbrücken mit
Wollitz konnte trotz des Ergebnisses nicht zufrieden sein, änderte aber nichts. Grund genug hätte er gehabt, Energie im Spielaufbau weiter ungenau - Pick vollstreckte aus halbrechter Position (54.) zum überfälligen Ausgleich.
Das 1:1 hätte schon eine Minute früher fallen müssen, als Cottbus den FCS eingeladen und Awortwie-Grant an den eigenen Pfosten geklärt hatte (53).
Saarbrücken blieb nach dem Tor auf dem Gaspedal, Cottbus schwamm und hatte bei einem Lattenkopfball Brünkers abermals Glück (56.) - es war der dritte Alu-Treffer des FCE-Gehäuses.
Danach zog Wollitz die Notbremse, brachte Pelivan für die Sechs und Guwara für links hinten. Energie jetzt stabiler und präsenter, doch Cigerci wollte aus spitzem Winkel zu viel (68.).
Energie ließ sich in der Schlussphase hinten reindrücken, Saarbrücken rannte an, fand aber keine Lösungen. Cottbus wirkte mit dem Remis recht zufrieden und sollte den Punkt über die Zeit retten.
Da Verl parallel Mannheim wegschoss, verloren die Lausitzer die Spitzenposition der 3. Liga an die Ostwestfalen.
Statistik zum Drittliga-Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrüken und FC Energie Cottbus
3. Liga, 20. Spieltag1. FC Saarbrücken - FC Energie Cottbus 1:1 (0:1)
Aufstellung Saarbrücken: Menzel - Rizzuto, Bormuth, Wilhelm, Bretschneider - Zeitz, Sontheimer (78. Krahn) - Civeja (66. Vasiliadis) - Pick, Brünker (66. Schmidt), Elongo-Yombo (78. Rabihic). Trainer: Luginger
Aufstellung Cottbus: Funk - Rorig, Awortwie-Grant, Campulka, Borgmann (82. Moustfa) - Michelbrink (90.+5 Manu) - Cigerci, Boziaris (59. Pelivan), Hannemann (59. Guwara) - Thiele, Engelhardt (90.+5 Butler). Trainer: Wollitz
Schiedsrichter: Exuzidis (Castrop-Rauxel)
Tore: 0:1 Hannemann (43.), 1:1 Pick (54.)
Gelbe Karten: Civeja, Zeitz / Borgmann, Hannemann
Zuschauer: 12.460
Titelfoto: IMAGO / Fussball-News Saarland