Dusel-Start für Cottbus in Saarbrücken, doch Platz eins ist weg!

Saarbrücken - Dusel-Auftakt in 2026! Beim 1:1 (0:1) in Saarbrücken hat Energie Cottbus mehr Glück als Verstand, mit nur einem Gegentor und einem Punkt den Platz zu verlassen. Die Tabellenführung ist nach diesem Kaltstart weg.

Cottbus feiert kurz vor der Pause die glückliche Führung, Saarbrücken kann es nicht fassen. © IMAGO / Fussball-News Saarland

Wollitz überraschte mit seiner Aufstellung - beorderte die jungen Michelbrink und Boziaris in die Startelf. Stammsechser Pelivan saß draußen, Kapitän Borgmann begann auf seiner früheren Position des Linksverteidigers.

Der Plan funktionierte allerdings vom Start weg so gar nicht: Energie verlor früh den Ball, Saarbrücken konterte, doch Civeja traf frei stehend den Ball nicht richtig (4.). Den darauffolgenden Eckball setzte Zeitz an den Pfosten, Doppel-Glück für Cottbus!

Und auch die nächste Chance gehörte den Gastgebern: Funk entschärfte einen Pick-Schuss (12.), ehe Civeja knapp vorbeizielte (15.). Energie bis dato überhaupt nicht da!

Erst Thiele weckte sein Team mit einem Kopfball auf (16.), kurz darauf vergab Rorig aus guter Position ebenfalls per Kopf (18.). Doch im direkten Gegenzug Energie wieder mit zu wenig Druck gegen den Ball, Sontheimer verzog hauchzart (19.), puh!

Danach verflachte das Spiel etwas, Energie jetzt etwas kompakter, aber weiter nicht griffig. Brünker setzte eine Direktabnahme knapp drüber (38.).

Und dann zeigte Cottbus doch einmal seine offensive Extraklasse: Einen Konter spielte Energie mit der nötigen Klarheit aus, den Querpass von Cigerci verwertete Hannemann zur glücklichen Halbzeit-Führung (43.).