Schmusekurs statt Konkurrenz! Verl-Trainer bedankt sich bei Wollitz für Picknick-Pause

Cottbus - Schmusekurs im Presseraum! Nach dem torlosen Topspiel zwischen Energie Cottbus und dem SC Verl reichten sich Pele Wollitz (60) und Tobias Strobl (38) verbal und emotional die Hand.

Tobias Strobl (38) und seine ´Verler fanden kaum Mittel, um Cottbus zu knacken. Nach dem Spiel bedankte er sich beim Gegner. © Julius Frick/dpa

"Mir liegen drei Sachen nochmal auf dem Herzen, die ich loswerden will", leitete der Gästetrainer sein Statement ein.

Da war zunächst "die Anerkennung" für Verls Arbeit, die Wollitz vor dem Spieltag Verl entgegengebracht hatte.

Des Weiteren fand Strobl positiv, wie Wollitz seine muslimischen Spieler im Ramadan "unterstütze" und "begleite". Und dann war da eine bemerkenswerte Geste der Cottbuser.

"Wir haben in der zweiten Halbzeit eine Pause gemacht für unsere zwei Spieler, damit sie etwas essen und trinken konnten. [...] Dafür haben wir die Genehmigung vom Gegner bekommen, obwohl es ein kleiner Vorteil für uns ist", so Strobl. "Das waren drei Sachen, die ich herausragend fand."

Wollitz hatte darüber hinaus gestikulierend probiert, die Pfiffe aus dem Heimpublikum zu unterbinden, die über die Picknick-Pause nicht informiert waren.