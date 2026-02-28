Schmusekurs statt Konkurrenz! Verl-Trainer bedankt sich bei Wollitz für Picknick-Pause
Cottbus - Schmusekurs im Presseraum! Nach dem torlosen Topspiel zwischen Energie Cottbus und dem SC Verl reichten sich Pele Wollitz (60) und Tobias Strobl (38) verbal und emotional die Hand.
"Mir liegen drei Sachen nochmal auf dem Herzen, die ich loswerden will", leitete der Gästetrainer sein Statement ein.
Da war zunächst "die Anerkennung" für Verls Arbeit, die Wollitz vor dem Spieltag Verl entgegengebracht hatte.
Des Weiteren fand Strobl positiv, wie Wollitz seine muslimischen Spieler im Ramadan "unterstütze" und "begleite". Und dann war da eine bemerkenswerte Geste der Cottbuser.
"Wir haben in der zweiten Halbzeit eine Pause gemacht für unsere zwei Spieler, damit sie etwas essen und trinken konnten. [...] Dafür haben wir die Genehmigung vom Gegner bekommen, obwohl es ein kleiner Vorteil für uns ist", so Strobl. "Das waren drei Sachen, die ich herausragend fand."
Wollitz hatte darüber hinaus gestikulierend probiert, die Pfiffe aus dem Heimpublikum zu unterbinden, die über die Picknick-Pause nicht informiert waren.
Energie Cottbus setzt den Punch nicht und verliert Tabellenführung an VfL Osnabrück
Rein sportlich hatten sich beide Teams vor allem in den ersten 45 Minuten neutralisiert. Energie hatte nach der Pause zwei Riesen-Chancen (50., 53.) auf die Führung.
Verl tauchte in Minute 74 und 75 zweimal frei vor Keeper Marius Funk (30) auf. Tore fielen weder auf der einen noch der anderen Seite. Strobl: "Beim Tabellenführer einen Punkt mitzunehmen, fühlt sich richtig, richtig gut an."
Auch Wollitz sprach von einem "absolut gerechten Ergebnis", wenngleich er nicht gänzlich zufrieden sei. Im Saisonfinish würden immer mehr Details über Sieg oder Niederlage entscheiden.
Mit einem Sieg hätte Energie Verl auf sieben Punkte distanzieren können, so verlor Cottbus Platz eins an Osnabrück.
Energies Trainer schloss den Schmusekurs mit einem frommen Wunsch: "Ich hoffe, dass beide Mannschaften am Ende der Saison eins und zwei sind."
