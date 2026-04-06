Emotions-Ausbruch bei Borgmann! Energie-Kapitän macht den Fans vor Flutlicht-Hit eine Ansage

Cottbus - Das war ein Statement in doppelter Hinsicht! Nicht nur die Leistung gegen Havelse nach schweren Wochen war beeindruckend, sondern auch der Support. Über 1000 Energie -Fans hatten sich am Ostersamstag auf den Weg ins Eilenriedestadion nach Hannover gemacht und die komplette Gegengerade in Rot-Weiß getaucht.

Axel Borgmann (31) zollte die Energie-Fans gegen Havelse höchsten Respekt. (Archivfoto) © Julius Frick/dpa

"Guck dir das mal an, wie viele Zuschauer hier sind. Unglaubliche Unterstützung", sprudelte es aus Kapitän und Torschütze Axel Borgmann (31) in den Cottbuser Vereinsmedien heraus.

Sein Team hat sich durch den hochverdienten 3:0-Sieg nicht nur eindrucksvoll im Aufstiegskampf zurückgemeldet, sondern auch rechtzeitig die Energie-Anhänger wieder angezündet.

Teil 1 der Mission erledigte die Wollitz-Elf mit bemerkenswerter Überzeugung. Borgmann: "Wir haben es gesagt: Wir müssen hier den ersten Schritt gehen in der Englischen Woche."

Nach dem Rausch-wärtssieg geht's schon am Dienstag (19 Uhr) gegen 1860 München weiter, Borgmann frohlockt:

"Ich freue mich auf Dienstag. Und dann werden wir ein unfassbares Spiel abliefern und die nächsten drei Punkte holen gegen Sechzig. Macht das Stadion voll, ausverkauft. Auf geht's, komm!"