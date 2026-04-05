Cottbus eindrucksvoll wieder da, doch ein Ex-Energieler glaubt (noch) nicht an Aufstieg

Der Aufstiegstraum von Energie Cottbus lebt wieder! Nur Ex-FCE-Akteur Martin Kobylanski glaubt noch nicht an einen Durchmarsch seines Jugendklubs.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Der Aufstiegstraum von Energie Cottbus lebt wieder! Nur Ex-FCE-Akteur Martin Kobylanski (32) glaubt (noch) nicht an einen Durchmarsch seines Jugendklubs in die 2. Bundesliga.

Martin Kobylanski (heute 32, l.) schaffte in Cottbus unter Pele Wollitz (heute 60) den Sprung zum Männerspieler. (Archivfoto) © Bildmontage:IMAGO / Eibner Der Sohn von Cottbus-Legende Andrzej Kobylanski (55 Jahre, sieben Bundesliga-Tore für Energie) sollte sich im Halbzeit-Interview gegen Havelse bei MagentaSport auf die Aufsteiger festlegen. Neben dem VfL Osnabrück, der seit Wochen keinerlei Zweifel am Aufstieg lässt, unkte Kobylanski nach langem Überlegen: "Ich sage: Rostock." Kurzes Schlucken bei Moderator Kevin Gerwin, der nachbohrte: "Und Cottbus?" Kobylanski artig: "Cottbus wird Dritter." Energie Cottbus Wollitz packt über die 3. Liga aus: "Viele Kollegen bezeichnen sie als 'Kirmes-Liga'" Energie führte zum Halbzeit-Interview hochüberlegen und völlig verdient mit 2:0, während Hansa überraschend 0:2 zurücklag.

Energie Cottbus meldet sich mit Achtungszeichen gegen TSV Havelse im Aufstiegskampf zurück

Wollitz zog in der Länderspielpause die richtigen Schlüsse - und brachte Cottbus wieder auf Kurs. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa Kobylanskis Unentschlossenheit beschreibt gut, wie die Aktien vor dem Spiel aus Cottbuser Sicht standen: Energie war atmosphärisch und tabellarisch im Sinkflug, der Rest der 3. Liga auf Kletterkurs. Gefühlt galten die Lausitzer schon als abgeschrieben - und melden sich jetzt mit einer Demonstration der Stärke zurück. Das 3:0 gegen ein Havelse, das drei seiner letzten vier Heimspiele in der Eilenriede gewann, war ein Achtungszeichen. TSV-Trainer Samir Ferchichi (40) gab zu: "Wir waren maximal unterlegen." Energie Cottbus Cottbus und Cigerci spielen sich gegen Havelse den Frust von der Seele - und ärgern sich trotzdem! Dagegen zeigte sich Energie-Coach Pele Wollitz (60) siegessicher: "Es ist unglaublich, dass das Endergebnis nur 0:3 ist. Ich wusste, wenn die Mannschaft bei sich bleibt und sich nicht mit diesen anderen Themen beschäftigt, dass sie dann wieder in die Spur findet."

Martin Kobylanski baut an Karriere nach Karriere - Energie Cottbus ist wieder dicke im Geschäft

Kobylanski steig mit Braunschweig zweimal in die 2. Bundesliga auf, zuletzt 2022. Vier Jahre später wurde er bei Regionalligist Blau-Weiß Lohne aussortiert. (Archivfoto) © Werner Scholz/dpa Cottbus hat zwei Punkte mehr als zum selben Zeitpunkt der Vorsaison und ist dank der Patzer von Rostock, München und Duisburg wieder ganz dicke im Geschäft. Und kann mit einem Heimsieg im Flutlicht-Hit gegen 1860 München (Dienstag, 19 Uhr) einen Konkurrenten im Aufstiegsrennen endgültig eliminieren. Die Bedeutung eines Lausitzer Aufstiegs weiß Kobylanski, der an seinem Trainerschein bastelt, einzuordnen: "In der Region gibt es ja nicht allzu viel, muss man ehrlicherweise sagen. Man merkt ja, wie viele Leute hier da sind. Die verbringen so viel Zeit in Zügen, in Bussen, in Autos. Man merkt auch, mit welcher Kulisse, die hier sind. Für die Region wäre es absolut sensationell." Auch sein ehemaliger Förderer Wollitz ist überzeugt: "Wenn die Mannschaft unbeirrt bleibt, dann ist sie in der Lage, das Ding nach Hause zu bringen." Nach dem Achtungserfolg gegen Havelse ist mit Cottbus im Endspurt zu rechnen!