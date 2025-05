Energie Cottbus bekommt hässliche "Fanpost" aus Dresden

Wie die Aufnahmen zeigen, wurden die Karten (natürlich) ohne Absender und in Krakelschrift verfasst.

Auf der anderen war zu lesen: "Blöden Ossi Scheiß p***! Ihr seid noch zu blöd, ein Loch in den Schnee zu p****n. F**** euch". [Rechtschreibung jeweils übernommen, Anm. d. Red.]

Unmissverständliche Botschaften: Dynamo- und Cottbus-Fans liefern sich seit Jahren ihre Scharmützel. © Lutz Hentschel

Die Fanlager von Dynamo und Energie gelten als tief verfeindet, Teile des Südens Brandenburgs sind seit jeher zwischen Dresden- und Cottbus-Anhängern umkämpft.

Allerdings: Botschaften unter der Gürtellinie erhält nicht nur Energie Cottbus nahezu täglich über soziale Medien.

Die Form und der Mehraufwand, seine Abneigung über zwei Postkarten auszudrücken, sei nach Klub-Auskunft ungewöhnlich und neu.

Die Lausitzer kommentierten im Stadionmagazin die Einsendungen zunächst mit Unverständnis:

"Manchmal müssen #WIR uns wirklich fragen: was geht in den Köpfen solcher Leute eigentlich vor?", um kämpferisch nachzulegen: "Wir nehmen es als Ansporn, um in den letzten drei Spielen nochmal alles rauszuhauen!"