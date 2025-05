Energie Cottbus bekommt hässliche "Fanpost" aus Dresden

Wie die Aufnahmen zeigen, wurden die Karten (natürlich) ohne Absender und in Krakelschrift verfasst.

Auf der anderen war zu lesen: "Blöden Ossi Scheiß p***! Ihr seid noch zu blöd, ein Loch in den Schnee zu p****n. F**** euch". [Rechtschreibung jeweils übernommen, Anm. d. Red.]

Unmissverständliche Botschaften: Dynamo- und Cottbus-Fans liefern sich seit Jahren ihre Scharmützel. © Lutz Hentschel

Die Fanlager von Dynamo und Energie gelten als tief verfeindet, Teile des Südens Brandenburgs sind seit jeher zwischen Dresden- und Cottbus-Anhängern umkämpft.

Traurig, aber wahr: Botschaften unter der Gürtellinie erhält Energie Cottbus nahezu täglich über soziale Medien. Und dürfte damit nicht alleine sein.

Die Form und der Mehraufwand, seine Abneigung über zwei Postkarten auszudrücken, sei nach Klub-Auskunft ungewöhnlich und neu.

Die Lausitzer kommentierten im Stadionmagazin die Einsendungen zunächst mit Unverständnis:

"Manchmal müssen #WIR uns wirklich fragen: was geht in den Köpfen solcher Leute eigentlich vor?", um kämpferisch nachzulegen: "Wir nehmen es als Ansporn, um in den letzten drei Spielen nochmal alles rauszuhauen!"