Vor Dresden-Derby: Cottbus-Stürmer schiebt Dynamo die Favoritenrolle zu!

Cottbus - Energie Cottbus geht etwas überraschend als Tabellenführer in das Spitzenspiel der 3. Liga gegen Ostrivale Dynamo Dresden am kommenden Samstag (Anstoß: 14 Uhr). In einem Podcast spricht Cottbus-Goalgetter Maximilian Krauß (28) über die Ausgangslage und die Rollenverteilung vor dem Derby!

"Wichtig ist glaube ich nur, dass man erstens sagt, wer hier den besseren Kader hat, wer auf dem Papier auf jeden Fall der Favorit ist und wo der größere Druck liegt. Selbst wenn wir verlieren, geht die Welt in Cottbus definitiv nicht unter. Dafür haben wir zu viel erreicht."

Offiziell halten die Lausitzer weiter am Ziel von 46 Punkten bis zum Klassenerhalt fest. Deswegen schiebt Sturm-Rakete Krauß vor dem Ostkracher Dynamo die Favoritenrolle zu!

Speziell die Klarheit des Sieges ließ in der Nachbetrachtung nur einen Schluss zu: Cottbus wird bis zum Ende um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitspielen.

Beim Hinspiel Anfang August hatte Energie am Ende klar das Nachsehen. © Lutz Hentschel

Unterstatement oder Realismus? Selbst bei einer Derby-Niederlage würde Cottbus auf einem Aufstiegsplatz verbleiben. Mit einem Sieg wären die Lausitzer dem Rivalen um fünf Zähler enteilt.

Doch so ein Derby schreibt seine eigenen Gesetze. Beim Hinspiel in Dresden wurde Energie nach früher 2:0-Führung mit 2:4 vermöbelt.



Als hätte Energie diesen Nackenschlag gebraucht, kam die Wollitz-Elf danach so richtig ins Rollen. Die Euphorie in Cottbus ist greifbar. Krauß berichtet:

"Wenn ich das zum Beispiel mit Jena vergleiche, da ist tatsächlich ein Riesenunterschied in Cottbus. Wenn man einkaufen geht, gratulieren einem die Leute [...]. Es ist eine extreme Verbundenheit zu spüren in der Stadt und im Verein. Das macht die Lausitz auch so besonders, dass der FC Energie einfach deren Stolz ist."

Seit Wochen ist das Spiel in Cottbus und Umgebung Thema Nummer eins: "In ganz Süd-Brandenburg und Nord-Ost-Sachsen brennt die Luft jetzt schon. Mehr Spitzenspiel geht auch nicht", so Krauß.