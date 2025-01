Energie Cottbus hebt per Flieger nach Aachen ab - aber wer muss zu Hause bleiben?

Beim Anschlusstraining am Donnerstag standen die zuletzt erkrankten Filip Kusic (28, 1.v.l.) und Elias Bethke (21, 2.v.l.) wieder auf dem Platz. © IMAGO / osnapix

Ab in die Lüfte! Ungewohnt per Charterflieger geht es für die Energie-Profis am Freitagmittag zum Auswärtsspiel nach Aachen.

Doch an Bord der Maschine, die aller Voraussicht nach vom Flugplatz Welzow in Richtung Köln startet, könnte es Getümmel geben!

Denn beim Abschlusstraining am Donnerstag waren plötzlich selbst die jüngsten Grippe-Patienten wieder dabei. Namentlich: Stammkeeper Elias Bethke (21) und Abwehrchef Filip Kusic (28).

Die beiden Leistungsträger lagen mehrere Tage mit einem Infekt flach, fehlten die ganze Trainingswoche. Bis jetzt!

Am Freitagmorgen folgt vor dem Abflug noch einmal eine kurze Aktivierung. Fühlt sich das Defensivduo gut, dürfte es abends am Aachener Tivoli auflaufen. Bethke wird beim Fachportal "Kicker" als notenbester Spieler der ganzen Liga geführt, hielt siebenmal seinen Kasten sauber. Meistens im Verbund mit Kusic.

Alternativ stünden die stets verlässlichen Alexander Sebald (28, Tor) und Tim Campulka (25, zentrale Abwehr) bereit.