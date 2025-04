Energie Cottbus im Tief, Wollitz redet Tacheles: Diesen Fehler haben wir begangen

Was Wollitz meint: Nach dem frühzeitig erreichten Saisonziel Klassenerhalt Ende Februar verpasste es Energie, schnellstmöglich neue Ziele auszugeben und die Spannung hochzuhalten.

Pele Wollitz analysiert: "Ich glaube, der Fehler, den wir gemacht haben, war nach Verl, dass wir gesagt haben: Wir haben jetzt unsere 48 Punkte. Und ich finde schon, dass wir danach so ein Stück unsere Basics liegen lassen haben."

Dabei sah Cottbus fast wie der sichere Aufsteiger aus. Doch die einzigen beiden Siege seit März gegen Sandhausen und Aue resultieren aus (eher glücklichen) Elfmetern. Was ist seitdem passiert?

Der Energie-Trainer ist mit den "Basics" seiner Mannschaft nicht zufrieden. © Julius Frick/dpa

Erst drei Niederlagen später, nach dem 1:2 im Spitzenspiel in Saarbrücken, ging Wollitz wieder in die Offensive, kündigte an, den Aufstieg packen zu wollen. Zu spät!

Viele Spieler schaffen es seit Wochen nicht, in den höchsten Gang zu schalten, lassen die Tugenden vermissen.

Die Mannschaft müsse sich das "Quäntchen" wieder erarbeiten, welches einzelne Situationen zu ihren Gunsten entscheiden könne, so Wollitz.

Der Energie-Vorturner betont aber auch: "Es wäre unnormal, wenn es so weitergelaufen wäre wie in der Hinrunde."

13 Tore und 18 Punkte aus 13 Ligaspielen 2025 sind dennoch eine magere Ausbeute.

Wollitz bleibt vor dem Dortmund-Spiel kampfeslustig: "Ab Sonntag spielen wir alles oder nichts."