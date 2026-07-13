Energie Cottbus im Trainingslager: Erstes Platztraining vor Bergkulisse - zwei Kapitäne sind zurück
Oberndorf in Tirol (Österreich) - Wieder Österreich! Energie Cottbus wappnet sich für die Zweitliga-Rückkehr im Trainingslager in Tirol. Vom 12. bis zum 19. Juli beziehen die Lausitzer in Oberndorf im Bezirk Kitzbühel Quartier.
Los ging es am Samstagnachmittag unmittelbar nach dem Test gegen den Halleschen FC (2:0 bei Spielabbruch).
Neben Teambuilding und taktischen Feinheiten testet der FCE unter anderem gegen den tschechischen Erstligisten Mlada Boleslav (15. Juli, 17 Uhr, Leogang).
TAG24 berichtet für Euch live aus dem Trainingslager.
13. Juli, 11.40 Uhr: Erstes Platztraining vor Bergkulisse und mit Axel Borgmann und Tolcay Cigerci
Das erste Platztraining in Österreich läuft vor Bergkulisse und in praller Sonne bei 27 Grad. Heute wird der heißeste Tag der Woche mit Spitzenwerten von bis zu 30 Grad erwartet.
Den steilen Weg zum auf einer Anhöhe gelegenen Trainingsplatz strampelte Jonas Hofmann als wohl einziger Akteur den Berg zum Trainingsplatz größtenteils ohne E-Bike-Antrieb hoch. Nach kurzer Ansprache startete eine intensive Aktivierung, ehe es mit Passübungen und Schnellkraft weiterging. Jetzt ist in einer Spielform auf einem Feld 35x35 Meter gut Tempo drin.
Auf dem Platz tummeln sich 23 Feldspieler, darunter auch endlich wieder die lange angeschlagenen Axel Borgmann und Tolcay Cigerci. Die drei Keeper trainieren in ihrer eigenen Gruppe.
12. Juli, 18.15 Uhr: Fahrrad fahren statt Fußball zur Ankunft am Regenerationstag
Der erste Tag im Trainingslager neigt sich dem Ende entgegen und stand nach achtstündiger Busfahrt und schweißtreibendem Testspiel vom Vortag ganz im Zeichen der Regeneration.
Am Vormittag erkundete das Team die Gegend und radelte auf E-Bikes zum Trainingsplatz, der auf der anderen Seite des Dorfes auf einem Hügel liegt. Am Nachmittag qualmten die Köpfe in verschiedenen Workshops.
Richtig in die Vollen geht es ab Montag, dann erstmals auf dem grünen Rasen.
12. Juli, 7 Uhr: Reisekader von Energie Cottbus ohne Julian Pollersbeck und Leon Guwara
Kurz vor der Abfahrt am Samstag gab Energie den Reisekader bekannt.
Große Überraschung: In Julian Pollersbeck (31) und Leon Guwara (30) fehlen beide Testspieler, denen sportlich gute Chancen auf einen Vertrag eingeräumt wurden.
12. Juli, 6 Uhr: Energie Cottbus ist mitten in der Nacht im Trainingslager angekommen
Guten Morgen und willkommen zum TAG24-Trainingslager-Blog rund um Energie Cottbus.
Die Uhr zeigte weit nach Mitternacht, als das Team im Hotel Penzinghof ankam. Im Gepäck: 27 Spieler, ein 2:0-Testspielsieg gegen den HFC und ein Spielabbruch, der das Sportliche überschattete.
Titelfoto: TAG24/Lukas Schulze