Cottbus trifft erste Kader-Entscheidungen vor Trainingslager

Cottbus - Die ersten Kader-Entscheidungen sind gefallen! Energie Cottbus düst am Samstag mit einem 28-Mann-Tross ins Trainingslager nach Oberndorf (Österreich).

Probekeeper Julian Pollersbeck (31) stellte sich überzeugend in Cottbus und fährt dennoch nicht mit ins Trainingslager. © IMAGO / Steffen Beyer

Darunter sind etwas überraschend auch die beiden Testspieler Julian Pollersbeck (31) und Leon Guwara (30).

Ersterer stellte sich gut zwei Wochen in der Lausitz vor, überzeugte im Testspiel gegen Altglienicke (1:1) vor einer Woche. Energie sucht für die 2. Liga neben Marcel Lotka (25) nach einem zweiten Klasse-Keeper.

Torwarttrainer Alexander Sebald (29) erklärt: "Julian hat sich in der Zeit hier bei uns hervorragend präsentiert, man sieht seine absolute Qualität in jedem Training. Dennoch haben wir uns zunächst erst einmal darauf verständigt, dass er nicht mit ins Trainingslager fahren wird. Alles weitere wird man sehen."

Ähnlich und doch anders ist die Lage bei Leon Guwara (30). Der Linksverteidiger musste bereits vor einem Jahr durch den Testlauf, bestand diesen und sicherte sich einen Stammplatz. Bis Anfang Februar ihn eine komplizierte Muskelverletzung ausbremste.

Bei ihm lautete die zentrale Frage, ob der Körper den Belastungen standhält. Fußballerischen Zweifel gab es keine. Die Reise ins Trainingslager tritt er aus "persönlichen Gründen" nicht an.