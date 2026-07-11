Eklat bei Energie gegen Halle! Testspiel nach Rassismus-Entgleisung abgebrochen

Finsterwalde - Unschöne Szenen bei einem Testspiel zwischen zwei Ostrivalen! Die Partie im Brandenburgischen Finsterwalde zwischen Energie Cottbus und dem Halleschen FC musste nach einer rassistischen Entgleisung zweier Halle-Fans beim Stand von 2:0 (1:0) vorzeitig abgebrochen werden.

Der Auslöser: Justin Butler (am Boden) wird gefoult, daraufhin kommt es zur Rudelbildung. © IMAGO / Steffen Beyer

Vorausgegangen war in einem ab Minute eins aufgeheiztem Spiel ein hartes Foul an der Seitenlinie von Halles Robert Berger, woraufhin Justin Butler vor dem Gästeblock verletzt liegen blieb.

Eine Rudelbildung und Wortgefechte zwischen Energie-Akteuren auf dem Feld und HFC-Anhängern auf den Rängen folgten: Darunter rassistische Äußerungen gegen FCE-Verteidiger King Manu, die er lautstark anprangerte.

FCE-Präsident Sebastian Lemke erklärte später auf dem Platz, dass Manu mit Affenlauten und dem Wortlaut "er solle Bananen fressen gehen" beleidigt wurde.

Schnell marschierte die Polizei auf, riegelte die Spieler vom Block ab und machte die beiden HFC-Fans ausfindig. Nach zwei weiteren Minuten wurden sie vom Sportplatz geleitet.

Währenddessen entschied der Veranstaltungsleiter die Partie vor 3016 Zuschauern aus Sicherheitsgründen abzubrechen. Zu dem Zeitpunkt waren 102 von 120 Minuten gespielt. Daraufhin mussten die HFC-Fans zuerst die Sportanlage verlassen, die Energie-Anhänger mussten zunächst im weiten Rund ausharren.

Die nachfolgenden Schritte sollen vorab in der Sicherheitsberatung beschlossen worden. Nach Angaben von Cottbus-Präsident Lemke war der Entschluss des Spielabbruchs im Vorfeld und als Konsequenz des Rassismus-Skandals in der Vorsaison bei 1860 München gefällt worden.