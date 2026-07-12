12.07.2026 18:15 Energie Cottbus im Trainingslager: Fahrrad fahren statt Fußball am ersten Tag

Der erste Tag im Trainingslager von Energie Cottbus stand ganz im Zeichen der Regeneration. Statt Fußball wurde Fahrrad gefahren.

Von Lukas Schulze

Oberndorf in Tirol (Österreich) - Wieder Österreich! Energie Cottbus wappnet sich für die Zweitliga-Rückkehr im Trainingslager in Tirol. Vom 12. bis zum 19. Juli beziehen die Lausitzer in Oberndorf im Bezirk Kitzbühel Quartier.

Los ging es am Samstagnachmittag unmittelbar nach dem Test gegen den Halleschen FC (2:0 bei Spielabbruch). Neben Teambuilding und taktischen Feinheiten testet der FCE unter anderem gegen den tschechischen Erstligisten Mlada Boleslav (15. Juli, 17 Uhr, Leogang). TAG24 berichtet für Euch live aus dem Trainingslager.

12. Juli, 18.15 Uhr: Fahrrad fahren statt Fußball zur Ankunft am Regenerationstag

Der erste Tag im Trainingslager neigt sich dem Ende entgegen und stand nach achtstündiger Busfahrt und schweißtreibendem Testspiel vom Vortag ganz im Zeichen der Regeneration. Am Vormittag erkundete das Team die Gegend und radelte auf E-Bikes zum Trainingsplatz, der auf der anderen Seite des Dorfes auf einem Hügel liegt. Am Nachmittag qualmten die Köpfe in verschiedenen Workshops. Richtig in die Vollen geht es ab Montag, dann erstmals auf dem grünen Rasen.

Ausblick vom Parkplatz des Hotels Penzinghof auf das Bergmassiv. © TAG24/Lukas Schulze

Suchbild: Während sich TAG24 in einem Lokal eingenistet hat, drehen zwei Energie-Profis eine kleine Radtour zum Abend. © TAG24/Lukas Schulze

12. Juli, 7 Uhr: Reisekader von Energie Cottbus ohne Julian Pollersbeck und Leon Guwara

Kurz vor der Abfahrt am Samstag gab Energie den Reisekader bekannt. Große Überraschung: In Julian Pollersbeck (31) und Leon Guwara (30) fehlen beide Testspieler, denen sportlich gute Chancen auf einen Vertrag eingeräumt wurden.

Der Energie-Bus ist am Hotel in Österreich angekommen. © privat

12. Juli, 6 Uhr: Energie Cottbus ist mitten in der Nacht im Trainingslager angekommen