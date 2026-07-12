Energie Cottbus im Trainingslager: Mitten in der Nacht - FCE im Quartier angekommen
Oberndorf in Tirol (Österreich) - Wieder Österreich! Energie Cottbus wappnet sich für die Zweitliga-Rückkehr im Trainingslager in Tirol. Vom 12. bis zum 19. Juli beziehen die Lausitzer in Oberndorf im Bezirk Kitzbühel Quartier.
Los ging es am Samstagnachmittag unmittelbar nach dem Test gegen den Halleschen FC (2:0 bei Spielabbruch).
Neben Teambuilding und taktischen Feinheiten testet der FCE unter anderem gegen den tschechischen Erstligisten Mlada Boleslav (15. Juli, 17 Uhr, Leogang).
TAG24 berichtet für Euch live aus dem Trainingslager.
12. Juli, 7 Uhr: Reisekader von Energie Cottbus ohne Julian Pollersbeck und Leon Guwara
Kurz vor der Abfahrt am Samstag gab Energie den Reisekader bekannt.
Große Überraschung: In Julian Pollersbeck (31) und Leon Guwara (30) fehlen beide Testspieler, denen sportlich gute Chancen auf einen Vertrag eingeräumt wurden.
12. Juli, 6 Uhr: Energie Cottbus ist mitten in der Nacht im Trainingslager angekommen
Guten Morgen und willkommen zum TAG24-Trainingslager-Blog rund um Energie Cottbus.
Die Uhr zeigte weit nach Mitternacht, als das Team im Hotel Penzinghof ankam. Im Gepäck: 27 Spieler, ein 2:0-Testspielsieg gegen den HFC und ein Spielabbruch, der das Sportliche überschattete.
Titelfoto: privat