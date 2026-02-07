Spitzenreiter Cottbus kommt in Ingolstadt nicht über Nullnummer hinaus

Ingolstadt - Der FC Energie Cottbus bleibt in der Rückrunde der 3. Liga weiter ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz kam beim FC Ingolstadt zu einem 0:0.

Energie-Akteur Tolcay Cigerci (31, l.) behauptet sich im Zweikampf um den Ball gegen gegen Ingolstadts Marcel Costly (30). © IMAGO / Fotostand

Vor 5041 Zuschauern im Ingolstädter Sportpark lieferten sich beide Teams ein äußerst intensives Spiel. Energie überzeugte dabei mit einer starken Auswärtsleistung.

In Ingolstadt setzten die Cottbuser anfangs auf Konter gegen die druckvollen Gastgeber, die mit drei Siegen in Folge perfekt in die Rückrunde gestartet waren.

Dennoch hatte Energie die beste Chance der ersten Halbzeit: Nach Vorlage von Leon Guwara setzte Erik Engelhardt den Ball aus Mittelstürmer-Position am Tor vorbei (9.).

Auf der Gegenseite parierte FCE-Torhüter Marius Funk gegen Marcel Costly glänzend mit einer Fußabwehr (32.).