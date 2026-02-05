Experte legt sich auf Cottbus als Aufsteiger fest - Wollitz sieht sich weiter als "Außenseiter"

Cottbus - Ist Cottbus spätestens jetzt einer der Aufstiegsfavoriten der 3. Liga ? Während sich MagentaSport-Experte Fabian Klos (38) auf die Lausitzer festlegt, sieht FCE-Trainer Pele Wollitz (60) sich nach wie vor als "Außenseiter".

Pele Wollitz (60) weicht trotz namhaften Nachverpflichtungen nicht von der Außenseiter-Rolle ab. © Robert Michael/dpa

Daran würden auch Platz eins und die hochkarätigen Verpflichtungen von Tolga Cigerci (33) und Mladen Cvjetinovic (22) nichts ändern.

Auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Ingolstadt (Samstag, 14 Uhr) stellt Wollitz klar: "Mich interessiert das auch nicht, ob jetzt einer sagt, die sind kein Außenseiter mehr."

Wollitz verwies auf die vier Abgänge in der Winterpause, denen zwei Nachverpflichtungen gegenüberstehen. Perspektivspieler Gianluca Pelzer (19) wurde nach drei Wochen an den VfB Lübeck weiterverliehen.

Für Wollitz sei Cvjetinovic vielmehr eine "Absicherung" für die Innenverteidigung, in der vor allem King Manu (22) in Cottbus und auf vorherigen Stationen immer wieder Verletzungsprobleme hatte.

Nach dem Abgang von Dennis Duah (22) würde der Deutsch-Bosnier genau jenes Profil an "Schnelligkeit und Aggressivität" erfüllen, weswegen Wollitz sagt: "Ich glaube nicht, dass sich die Situation großartig verändert hat."