Experte legt sich auf Cottbus als Aufsteiger fest - Wollitz sieht sich weiter als "Außenseiter"
Cottbus - Ist Cottbus spätestens jetzt einer der Aufstiegsfavoriten der 3. Liga? Während sich MagentaSport-Experte Fabian Klos (38) auf die Lausitzer festlegt, sieht FCE-Trainer Pele Wollitz (60) sich nach wie vor als "Außenseiter".
Daran würden auch Platz eins und die hochkarätigen Verpflichtungen von Tolga Cigerci (33) und Mladen Cvjetinovic (22) nichts ändern.
Auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Ingolstadt (Samstag, 14 Uhr) stellt Wollitz klar: "Mich interessiert das auch nicht, ob jetzt einer sagt, die sind kein Außenseiter mehr."
Wollitz verwies auf die vier Abgänge in der Winterpause, denen zwei Nachverpflichtungen gegenüberstehen. Perspektivspieler Gianluca Pelzer (19) wurde nach drei Wochen an den VfB Lübeck weiterverliehen.
Für Wollitz sei Cvjetinovic vielmehr eine "Absicherung" für die Innenverteidigung, in der vor allem King Manu (22) in Cottbus und auf vorherigen Stationen immer wieder Verletzungsprobleme hatte.
Nach dem Abgang von Dennis Duah (22) würde der Deutsch-Bosnier genau jenes Profil an "Schnelligkeit und Aggressivität" erfüllen, weswegen Wollitz sagt: "Ich glaube nicht, dass sich die Situation großartig verändert hat."
Energie Cottbus steigt dank Wollitz und Cigerci auf - sagt Fabian Klos
Das sehen Fachleute anders. Für Drittliga-Kenner Fabian Klos (38) steht fest:
"Wenn ich mich festlegen soll, lege ich mich auf Energie Cottbus fest, weil sie diese Erfahrung aus der letzten Saison in was richtig Positives umgewandelt haben", so der Ex-Profi Live-Podcast von MagentaSport.
Klos nannte darüber hinaus Wollitz' Expertise und Cigercis' Qualität als Erfolgsfaktoren. "Sie werden das in diesem Jahr durchziehen", zeigte sich der Experte überzeugt.
Spannend: Klos äußerte diese Einschätzungen am Montagabend gegen 19 Uhr - da waren die Transfers von Cigerci und Cvjetinovic öffentlich noch nicht bekannt.
