Cigerci-Brüder vereint, doch jetzt hat Cottbus ein Trikot-Problem!
Cottbus - Dieses Bild ist im heutigen Profifußball selten: Die Brüder Tolga (33) und Tolcay Cigerci (31) sind vereint, spielen zum ersten Mal in ihrer Karriere in derselben Mannschaft. Doch der Deal stellt Energie Cottbus vor ein kleines Problem.
Wenn die Cigerci-Brüder künftig gemeinsam auf dem Platz stehen, sollte die Trikot-Frage geklärt werden.
Genau genommen, welcher Name auf dem Dress von Nachverpflichtung Tolga steht. Denn dass beide Brüder unter dem Trikot-Flock "Cigerci" auflaufen, könnte für Irritationen sorgen.
Deswegen sei Cottbus in diesen Stunden mit dem DFB intensiv in Kontakt, so FCE-Sprecher Stefan Scharfenberg-Hecht. Eine Variante: Der ältere Cigerci-Bruder könnte mit "T. Cigerci" auf dem Rücken auflaufen.
Und der Nummer 14, die sich Cigerci ausgesucht hat. Auch dazu gibt es eine Geschichte: Es war die Zahl, mit der er als Youngster 2010 in der Bundesliga für Wolfsburg debütiert hatte.
Offen ist dagegen, wie spielfit Cigerci ist. Im Oktober hatte Energie-Trainer Pele Wollitz (60) Cigerci geadelt: "Der hat kein Gramm Fett, der ist topfit und sofort präsent. Und das Allerschönste ist: Er ordnet sich da ein, der macht da nicht irgendwie: Ich bin hier ein Star."
Tolga Cigercis letztes Pflichtspiel liegt fast neun Monate zurück
Tatsächlich präsentierte sich der Routinier bis Ende 2025 im Cottbuser Teamtraining, musste nach TAG24-Informationen aber auch immer mal wieder aufgrund von Oberschenkelproblemen passen.
Sein letztes Pflichtspiel hatte Cigerci am 11. Mai 2025 in der Türkei bestritten. Das ist jetzt fast neun Monate her.
Nichtsdestotrotz: Allein Vita und Erfahrung machen Cigerci vom Start weg zum Anführer. Über 200 Partien in ersten Ligen sowie vier Länderspiele sprechen für sich.
Wollitz ist sich sicher: "Tolga ist ein Spieler, der Erfahrung und Ausstrahlung auf einem ganz anderen Level mitbringt. Das haben wir in der Zeit, als er bei uns hier mittrainiert hat, jeden Tag sehen können."
Deswegen muss Energie neben dem Trikot-Thema auch ein Luxusproblem lösen: Nach dem überzeugenden Sieg im Jubiläumsspiel gegen Hoffenheim II gibt es eigentlich keinen Grund, die Startelf für den Cigerci-Bruder umzubauen.
