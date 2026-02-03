Cigerci-Brüder vereint, doch jetzt hat Cottbus ein Trikot-Problem!

Cottbus - Dieses Bild ist im heutigen Profifußball selten: Die Brüder Tolga (33) und Tolcay Cigerci (31) sind vereint, spielen zum ersten Mal in ihrer Karriere in derselben Mannschaft. Doch der Deal stellt Energie Cottbus vor ein kleines Problem.

Arm in Arm posieren die Cigerci-Brüder Tolcay (31, l.) und Tolga (33). Durch den Cottbuser Spielertunnel werden sie künftig gemeinsam auf den Platz laufen. © Steve Seiffert CBpx

Wenn die Cigerci-Brüder künftig gemeinsam auf dem Platz stehen, sollte die Trikot-Frage geklärt werden.

Genau genommen, welcher Name auf dem Dress von Nachverpflichtung Tolga steht. Denn dass beide Brüder unter dem Trikot-Flock "Cigerci" auflaufen, könnte für Irritationen sorgen.

Deswegen sei Cottbus in diesen Stunden mit dem DFB intensiv in Kontakt, so FCE-Sprecher Stefan Scharfenberg-Hecht. Eine Variante: Der ältere Cigerci-Bruder könnte mit "T. Cigerci" auf dem Rücken auflaufen.

Und der Nummer 14, die sich Cigerci ausgesucht hat. Auch dazu gibt es eine Geschichte: Es war die Zahl, mit der er als Youngster 2010 in der Bundesliga für Wolfsburg debütiert hatte.

Offen ist dagegen, wie spielfit Cigerci ist. Im Oktober hatte Energie-Trainer Pele Wollitz (60) Cigerci geadelt: "Der hat kein Gramm Fett, der ist topfit und sofort präsent. Und das Allerschönste ist: Er ordnet sich da ein, der macht da nicht irgendwie: Ich bin hier ein Star."