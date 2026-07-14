Kuhstall neben dem Hotel, Training auf einem Hügel: Hier macht sich Cottbus fit für die 2. Liga!

Oberndorf in Tirol (Österreich) - Dort, wo Kühe, Traktoren und Mähdrescher sich die Klinke in die Hand geben, macht sich Cottbus fit für die 2. Liga !

Direkt nebenan führt eine Gondelstation auf eine Alm. © TAG24/Lukas Schulze

Energie hat sein Trainingslager im österreichischen Oberndorf in Tirol aufgeschlagen, hat für eine Woche im idyllisch gelegenen Hotel Penzinghof einquartiert.

Keine 50 Meter entfernt könnte Energie in eine Gondelbahn steigen, die zur Bauernalm auf 1306 Meter Höhe führt. Doch statt bequem den Weg nach oben zu nehmen, sollten die schweren Beine gelockert werden.

Nach der strapaziösen Anreise vom Vorabend gingen Spieler und Trainer am Vormittag erst einmal mit dem E-Bike auf Erkundungstour durch die Gemeinde, in der knapp 2400 Bewohner zu Hause sind.

Der Trainingsplatz ist am anderen Ende der Gemeinde auf einem Hügel gelegen, durch den Fluss die Großache und eine Bahnlinie getrennt und soll täglich mit dem Rad angesteuert werden.