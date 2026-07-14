Kuhstall neben dem Hotel, Training auf einem Hügel: Hier macht sich Cottbus fit für die 2. Liga!

5.080 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Dort, wo Kühe, Traktoren und Mähdrescher sich die Klinke in die Hand geben, macht sich Cottbus fit für die 2. Liga!

Von Lukas Schulze

Oberndorf in Tirol (Österreich) - Dort, wo Kühe, Traktoren und Mähdrescher sich die Klinke in die Hand geben, macht sich Cottbus fit für die 2. Liga!

Der Energie-Bus parkt vor dem Hotel Penzinghof.
Der Energie-Bus parkt vor dem Hotel Penzinghof.  © TAG24/Lukas Schulze
Vom Hotel aus gibt es eine herrliche Sicht auf Wälder und Berge.
Vom Hotel aus gibt es eine herrliche Sicht auf Wälder und Berge.  © TAG24/Lukas Schulze
Direkt nebenan führt eine Gondelstation auf eine Alm.
Direkt nebenan führt eine Gondelstation auf eine Alm.  © TAG24/Lukas Schulze

Energie hat sein Trainingslager im österreichischen Oberndorf in Tirol aufgeschlagen, hat für eine Woche im idyllisch gelegenen Hotel Penzinghof einquartiert.

Keine 50 Meter entfernt könnte Energie in eine Gondelbahn steigen, die zur Bauernalm auf 1306 Meter Höhe führt. Doch statt bequem den Weg nach oben zu nehmen, sollten die schweren Beine gelockert werden.

Nach der strapaziösen Anreise vom Vorabend gingen Spieler und Trainer am Vormittag erst einmal mit dem E-Bike auf Erkundungstour durch die Gemeinde, in der knapp 2400 Bewohner zu Hause sind.

Energie Cottbus im Trainingslager: Einheit abgebrochen! FCE flieht auf Rädern vor Gewitter
Energie Cottbus Energie Cottbus im Trainingslager: Einheit abgebrochen! FCE flieht auf Rädern vor Gewitter

Der Trainingsplatz ist am anderen Ende der Gemeinde auf einem Hügel gelegen, durch den Fluss die Großache und eine Bahnlinie getrennt und soll täglich mit dem Rad angesteuert werden.

Energie Cottbus muss auf dem Weg zum Trainingsplatz ordentlich in die Pedale treten

Auf dem Weg in die Dorfmitte passieren die Energie-Profis einen Kuhstall direkt unterhalb des Hotels.
Auf dem Weg in die Dorfmitte passieren die Energie-Profis einen Kuhstall direkt unterhalb des Hotels.  © TAG24/Lukas Schulze
... sowie Felder, Traktor und Mähdrescher.
... sowie Felder, Traktor und Mähdrescher.  © TAG24/Lukas Schulze
Eine Holzbrücke markiert den Übergang der beiden Dorfhälften.
Eine Holzbrücke markiert den Übergang der beiden Dorfhälften.  © TAG24/Lukas Schulze

TAG24 machte den ultimativen Test: Mit Gravelbike ausgerüstet ging es zunächst bergab, vorbei an einem Kuhstall und einem Feld, auf den Mähdrescher und Trecker rotierten, ehe Bahnschienen und Fluss unter- und überquert wurden.

Anschließend führte die Strecke 71 Höhenmeter steil nach oben. Hörbar außer Atem und gut durchnässt erreicht der Schreiberling, ein trainierter Hobbysportler nach exakt 10:06 Minuten im zügigen Tempo den Trainingsplatz.

Selbst mit E-Bikes dürfte damit die Aktivierung des Kreislaufsystems der Energie-Profis täglich auf dem Rad stattfinden.

Holt Cottbus das nächste Bruder-Double? Das sagt Wollitz
Energie Cottbus Holt Cottbus das nächste Bruder-Double? Das sagt Wollitz

Die Anlage selbst bietet einen großen Haupt- und einen höher gelegene Nebenplatz - Bergpanorama inklusive. Normalerweise ist hier der FC Oberndorf Tirol, ein Amateurverein, der seinen Fokus auf die Jugendarbeit gelegt hat, beheimatet.

Das Trainingsgelände weist zwei Plätze aus.
Das Trainingsgelände weist zwei Plätze aus.  © TAG24/Lukas Schulze
Und eine gemütliche Sitzecke samt Vereinsheim.
Und eine gemütliche Sitzecke samt Vereinsheim.  © TAG24/Lukas Schulze

Ab Montag wird Energie täglich das Grün am späten Vormittag nutzen und muss - bei aller Beschaulichkeit der Berge - nach durchwachsenen Testspiel-Leistungen in den Gang 2. Liga schalten.

Titelfoto: Bildmontage: TAG24/Lukas Schulze (3)

Mehr zum Thema Energie Cottbus: