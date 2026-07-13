Rolle rückwärts im Pollersbeck-Poker! Darum holt Cottbus den Keeper (vorerst) NICHT

Julian Pollersbeck (31) hinterließ beim Probetraining in Cottbus einen hervorragenden Eindruck. Verpflichtet wird er vorerst dennoch nicht. © IMAGO / Steffen Beyer

Dies bestätigte Pele Wollitz (60) TAG24 am Montag im Trainingslager. "Pollersbeck darf und muss den Anspruch haben, die Nummer eins zu sein. Genauso wie Lotka. Deshalb ist das eine äußert komplizierte Situation", erklärt Energies Trainer.

Pollersbeck war über viele Jahre nur zweiter Keeper, zuletzt in Regensburg, muss spielen. Die Folge: Ein Transfer ist trotz überzeugender Auftritte zurückgestellt.

Rolle rückwärts im Pollersbeck-Poker!

Wollitz führt aus: "Wir waren ja auch bei Hellstern mit im Geschäft, der wollte aber nur wechseln, wenn er eine Spielgarantie kriegt. Daraufhin habe ich Lotka angerufen und gesagt: Wenn sich bis Samstag Hellstern nicht entscheiden kann, holen wir ihn. Wenn Hellstern kommt, kommt Lotka nicht."

Hellstern zögerte, Lotka bekam den Zuschlag. Der 25-Jährige und sein Berater gehen deshalb davon aus, dass sie als Nummer eins die Saison beginnen.

Übersetzt heißt das: Eine Verpflichtung von Pollersbeck käme einem Affront gegenüber Lotka gleich.