Energie Cottbus: Verein lüftet Geheimnis um Zukunft von Trainer Wollitz

"Ich brenne für diesen Job, ich brenne für unseren Club und deswegen werden wir auch in der kommenden Saison als geschlossenen Einheit weitermachen", wird Wollitz, der seit 2021 bei den Brandenburgern unter Vertrag steht, in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.

"Letztlich waren sich alle Beteiligten einig, dass eine Weiterführung der sportlichen Leitung sowie des Traineramtes in Personalunion über den Sommer hinaus die richtige Entscheidung sowohl für die Mannschaft als auch den gesamten Verein ist", bestätigte der Aufstiegsaspiranten Wollitz' Verbleib als Trainer und Sportlicher Leiter.

Wie der Drittligist aus der Lausitz am heutigen Freitagabend bekannt gab, werde der Vertrag des 59-jährigen Trainers vorzeitig über den Sommer hinaus verlängert.

Immer wieder waren Gerüchte um einen möglichen Weggang aufgeflammt, die er selbst allerdings dementiert hatte. Nun aber herrscht mit der Bekanntmachung nun endgültig Klarheit auf der Trainerposition.

"Wir haben damals darüber gesprochen und beraten, wie es künftig weitergehen soll und dann den Sommer 2025 als Übergang zum reinen sportlichen Leiter avisiert. Die Entwicklungen im Verein waren damals so noch nicht absehbar und vor allem geht es hierbei weder um mich, noch um andere Personen", erklärte Wollitz, der im Drittliga-Duell beim 1. FC Saarbrücken am Samstag zum 400. Mal an der Seitenlinie stehen wird.